Expert o výhrách v pohárech: Je to vyznamenání i pro ligu. Plzeň nakopl jeden paradox

Vždycky vás nakopne, když z prvních dvou příležitostí dáte dva góly. Pomohlo by to i v lize, pak by soupeři už nemohli tolik betonovat. Oba góly byly pohledné: první padl po skvělé akci a druhý po standardce, kterou výtečně zahrál Masopust.

V Liberci to bude úplně jiný zápas, ale pořád platí, že Slavia je favorit. Proti Tiraspolu nabrala sebevědomí, které jí může pomoct i při hře do plné obrany. Šest gólů není málo a útočníka Chytila povzbudí dva.

Fotbal je o chybách a Vindhal za jednu s celou Spartou zaplatil. Přišel dlouhý míč a u gólmana zřejmě došlo ke srážce myšlenek. Zahraju hlavou, nebo si to nechám pro sebe? Kdyby Vindahl počkal, sebral by to. Patří to k vysokému presinku: jestli ho chcete hrát, vysoko se musí pohybovat i brankář.