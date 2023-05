Experti: Po derby už může být hotovo. Čech v bitvě o titul divočinu nečeká, Drulák mluví o mentální síle

Den D je tady. Fotbalové Česko vyhlíží třetí derby slavných „S“ během jediného měsíce, na Letné půjde o všechno. Pro připomenutí: první Sparta má před druhou Slavií dvoubodový náskok. Co se dá od partie o titul čekat? Na otázky v anketě Sport.cz odpovídali tři experti: legendární brankář Petr Čech, jenž na začátku kariéry chytal ve Spartě, někdejší slávistický hráč i trenér Ivan Kopecký a Radek Drulák, vicemistr Evropy 1996. Jak derby dopadne? Petr Čech: „To, že Sparta v této sezoně ještě nevyhrála ani jedno derby, vůbec nic neznamená. Naopak, jednou se jí to může podařit. A proč ne právě teď? Sám jsem zvědavý, jaký bude mít tohle důležité derby průběh. Myslím, že tentokrát to nebude žádná velká přestřelka. Klidně může rozhodnout jedna akce, jedna chyba a jeden gól.“ Ivan Kopecký: „Přeju výhru Slavii. A víte proč? Hraje lepší fotbal pro oko fanouška než Sparta. Ta jede jako stroj a vítězí, ovšem někdy s velkou klikou. Slavia je v pozici, kdy musí derby nutně vyhrát, což není nereálné. Slávisté měli na jaře výpadky, ale minule proti Bohemians ukázali sílu a hlavně v ofenzivní fázi mají spoustu zajímavých možností.“ Radek Drulák: „Mírným favoritem je pro mě Sparta, která zažívá úžasné jaro a v derby jí navíc stačí remíza. Zato pro Slavii je tenhle zápas víceméně poslední šance, jak být první, už prošustrovala spoustu bodů. Sparťanům se sice rozpadl útok a mají za sebou mediální tanec kolem dvou hráčů, myslím ale, že jsou mentálně dostatečně silní a popasují se s tím.“ Rozhodne se už o titulu? Petr Čech: „Tenhle zápas opravdu může rozhodnout. Pokud by se někomu povedlo vyhrát, získal by velkou morální výhodu, remíza by zachovala dnešní stav. Kdyby se Slavia dostala na první místo, znamenalo by to pro ni velkou psychickou podporu a motivaci do zbytku sezony. Sparta by po výhře měla už pětibodový náskok, takže ano, může se rozhodnout.“ Ivan Kopecký: „Matematicky ještě nebude hotovo, ale myslím, že kdo vyhraje derby, nenechá si už titul vzít. Do konce sezony ještě budou zbývat tři kola, ale nečekám, že by v euforii po derby někdo klopýtl. Takhle je to spravedlivé: ať se rozhodne přímo mezi dvěma nejlepšími týmy ligy. I proto očekávám zajímavý zápas, v kterém se hráči vyždímají na maximum.“ Radek Drulák: „Zatím se ještě nerozhodne, ovšem derby by mohlo hodně napovědět. Kdyby Sparta vyhrála, titul by byl strašně blízko. Slávisté jsou v situaci, kdy musí vyhrát, a ani pak by ještě nic nebylo definitivní. Minulý týden na Letné brali pohár, ale povede se jim takový výkon zopakovat? Každopádně platí, že derby nic nerozsekne, uvidí se až v dalších kolech.“

Foto: Vlastimil Vacek, Sport.cz Je tu čtvrté derby této sezony. Z předchozích tří vyhráli dvě slávisté a jedno skončilo remízou.

