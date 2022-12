Finále mělo všechno, včetně zaslouženého vítěze, shodují se experti. Srovnání Messiho s Maradonou je pikantní

Pánové, bylo to nejlepší finále v historii MS?

Petr Rada: „Na starší finále se mi zpětně přece jen hůře vzpomíná. Ale nedělní finále mělo prostě všechno! Včetně vyčerpání prodloužení, penalt a dlouhých nastavení... Celkem padlo šest gólů, dva v nastavení, takže co víc si přát. Pro oba týmy byl vývoj zápasu infarktový. K vidění bylo všechno, co má moderní fotbal mít."

Jan Morávek: „Rozhodně tohle finále patřilo mezi tři nejlepší v historii. Pro nestranné fanoušky muselo být příjemné, že se hrálo ještě prodloužení, a mohli si tenhle báječný fotbal užít ještě déle. Souhlasím, že finále mělo všechno, co mělo mít. Góly, napětí, skvělé individuální výkony na obou stranách... Je kruté, že zajímavý turnaj rozhodly až penalty, ale jinak to byla krásná tečka."

Sestřih finálového utkání MS Argentina - FrancieVideo : Česká televize

Karel Jarolím: „To je těžké posoudit, ale dramatické bylo dost, pro nezaujatého diváka to byla slušná podívaná. Argentina už předtím ve čtvrtfinále s Holandskem ztratila dvoubrankový náskok, ve finále se jí stalo něco podobného. Říkal jsem si, že je to může vytrestat. Ale nestalo se tak."

Je Argentina zaslouženým mistrem světa?

Petr Rada: „Dostala se do finále a vyhrála ho, takže ano. Překvapila mě, čekal jsem taktické šachy, ale vlítli na to od začátku a 70 minut dominovali. Argentině nevyšel úvodní zápas se Saúdskou Arábií, ale každý velký favorit měl ve skupině jeden nepovedený zápas. Argentincům úvodní porážka nejspíš v dalším průběhu turnaje opravdu pomohla. Semkli se a kousli se. Chtěli získat titul nejen pro Argentinu, ale taky pro Messiho a pro Maradonu. Viděl jsem na nich dvojnásobnou motivaci."

Jan Morávek: „Argentina je mistrem světa správně, v Kataru byla nejlepší ze všech. Zakopnutí se Saúdskou Arábií? Pro Argentince nakonec bylo dobře, že si slabší chvíli vybrali hned zkraje turnaje. Kromě lídra Messiho se mi líbili i hráči, kteří před turnajem nebyli tolik známí, namátkou Fernández, Mac Allister nebo De Paul. Zato Francie mě ve finále zklamala."

Karel Jarolím: „Někdy ve sportu není všechno spravedlivé, ale Argentinci titul uhráli, takže zaslouženými mistry světa jsou. Věcí pro takový úspěch se musí sejít, to se jim podařilo."

Překonal Lionel Messi legendárního krajana Diega Maradonu? A jak se vám líbil příběh, který v Kataru napsal?

Petr Rada: „Až na poslední dva tři roky Messi spolu s Ronaldem nějakých 10 až 12 let dominovali světovému fotbalu. Já měl vždycky o něco blíž k Messimu, snad že jsem taky menší postavy jako on. (úsměv) Pokud jde o srovnání s Maradonou, spousta Diegových zastánců bude dál tvrdit, že byl větší. Já jsem hrál v jeho době, byl jen o dva roky mladší než já. Možná i proto pro mě Maradona zůstává fotbalově o stupínek výš než Messi. Já byl samozřejmě jen nosič vody jako De Paul nebo Mac Allister. Pamětníci Masopustovy éry ovšem hned upozorní na Pelého. A tak by to podle mě mělo zůstat navždy – králem fotbalu je prostě Pelé. Jinak Messi je skvělý nejen na hřišti, ale má vystupování i mimo ně. Naopak Maradona tlak v Neapoli neunesl, věci kolem fotbalu nezvládal. Messi je také pod obrovským tlakem, ale umí se s ním vypořádat. Maradona svůj život nezvládal, v tom obdivuji Messiho."

Jan Morávek: „Od začátku turnaje na Messim bylo vidět, jak moc chce pro Argentinu vyhrát zlato. Z mého pohledu se v Kataru ukázal netypický Messi: tryskaly z něj emoce a byl ochotný bránit, což u něj na klubové úrovni moc nevidíte. A srovnání s Maradonou? Někde jsem četl, že Diego se kapitánem Argentiny narodil a Messi se jím stal na tomhle šampionátu. S tím souhlasím."

Karel Jarolím: „Už před finále jsem měl pocit, že Messi se chová podstatně týmověji než Ronaldo nebo Neymar. Přál jsem mu to: je to krásný příběh, který začal zmíněnou prohrou se Saúdskou Arábií. O to je pikantnější. Maradona hrál v jiné době, geniální byli oba, to je těžké rozsoudit."

Co jste říkal na výkon Kyliana Mbappého ve finále?

Petr Rada: „Když si uvědomíme, že je mu teprve 23 let, tak počítejme s tím, že jednou všechny rekordy MS překoná. Pokud zůstane zdravý a nezraní se. Dát hattrick ve finále je mimořádné. Přitom 70 minut nebyl skoro vůbec vidět. De Paul se mu věnoval, měli na nej připravenou taktiku. Pak ji ale soupeři úplně roztrhal. Francie už byla skoro mrtvá, nakonec mohla jít těsně před penaltami do vedení... Jakým těžkým kopem třeba Mbappé dokázal v závěru řádné hrací doby finále skórovat, klobouk dolů. Kope i penalty, na dalších turnajích se bude počet účastníků zvyšovat - to vše nahrává Mbappému, aby rekordy šampionátu překonal. Důležitý samozřejmě bude i vývoj jeho klubové kariéry, možná se z PSG přesune na ještě lepší adresu. Mbappé je nejvýraznějším protagonistou mladé generace, je extrémně rychlý a má řadu dalších výjimečných předností."

Jan Morávek: „Hattrick a proměněná penalta. Je potřeba říkat ještě něco víc? Porážka ve finále pro něj nemusí být tak bolavá, jednou už mistrem světa byl. V necelých čtyřiadvaceti je z něj báječný hráč a jednou může překonat Messiho s Ronaldem, čemuž by ještě nedávno málokdo věřil. Nedivil bych se, kdyby už na příštím MS trumfnul gólový rekord Němce Kloseho."