Garrincha, okouzlující král driblérů a bohém. Pelého parťák se před 40 lety upil k smrti

Kopal si na plážích a od rána do večera žil úplně bezstarostně. Kdo ví, jak by se jeho příběh vyvíjel, kdyby ho ještě jako teenagera nedotlačili do velkého fotbalu. Byla by škoda, kdyby svět nepoznal umění maličkého Manuela Francisca dos Santos, jemuž se říkalo Garrincha. Podle portugalského označení pro střízlíka obecného, jednoho z nejmenších ptáků.