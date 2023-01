Prezident FIFA chce Pelého stadion v každé zemi. Češi zatím vyčkávají, Dukla se ptá fanoušků

FIFA plánuje požádat každou členskou zemi o to, aby v ní byl po Pelém 🇧🇷 pojmenovaný stadion. Co byste řekli na to, když by to bylo právě u nás?

📸 Na druhém snímku celoživotní přátelé - Pelé a Josef Masopust#Pele #Masopust pic.twitter.com/ycVHu65exF