GLOSA: Kouzelník Veselý vrátil do Ďolíčku radost. Cena pro trenéra sezony by mu slušela

Když srovnáme kádr z rok staré baráže s Opavou s tím, který do současné sezony pod Veselého taktovkou vstoupil, žádné přehnané množství změn v něm nenajdeme. Ba naopak, Ďolíček ještě v létě opustil Jan Chramosta, jenž se po podařeném hostování, během něhož zapsal bilanci 7+5, vrátil do Jablonce, který v této sezóně střelecky táhne. Jinak zůstala klokaní soupiska velmi podobná, doplněná jen o pár jmen. Jenže právě (a nejen) z těch dokázal Veselý vyždímat to nejlepší.