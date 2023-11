Gomez? Nechápu, že je ve Spartě, diví se expert. Slavia zadupala Řím do země, Plzeň sklízí ovoce omlazení

Letenští se shodovali, že jim plány na bodový zisk překazil příšerný první poločas. Po minele Jamese Gomeze totiž už po dvanácti minutách prohrávali. „Přiznám se, že nechápu, jak může takový fotbalista být ve Spartě. Vzpomínám si i na utkání v Mladé Boleslavi, už tam jsem si říkal, že to je zkrátka špatně,“ připomněl Palička nejistý výkon gambijského stopera při jediné ligové prohře Sparty v letošním ročníku. „Zřejmě vlivem nervozity a malého sebevědomí to ani proti Rangers nezvládl.“

Gomez ani po zbytek úvodního dějství nepůsobil nijak přesvědčivě a po pauze už se na hřiště nepodíval. „Na tuto úroveň ještě nestačí. Otázka je, jestli stačit bude,“ přemítá Palička, podle něhož chyba 21letého obránce značně negativně ovlivnila celou první půli. „Začátek poznamenal její průběh. Pak zmatkoval i Sörensen, který je vždycky klíčovým hráčem. Výkony jednotlivců nebyly dobré, třeba jsem si vůbec nevšiml, že Kuchta by byl na hřišti. Prohra Sparty byla zasloužená,“ má jasno bývalý trenér Olomouce či Jablonce.

Celku z Letné se tak postup do jarní fáze Evropské ligy vzdálil, na druhé Rangers ztrácí tři body. Dost možná se tak bude snažit hlavně udržet na třetím místě před posledním Arisem, aby pokračoval alespoň do Konferenční ligy. „Jsem přesvědčený, že to by se mělo podařit. Na druhou příčku už to nebude, o tu si v přímé konfrontaci řekli Rangers,“ domnívá se Palička.

Diametrálně odlišný příběh v Evropské lize psala Slavia. Ta se oklepala z nepovedeného ligového představení, kdy o víkendu podlehla Plzni 1:2. Po skvělém výkonu porazila 2:0 slavný AS Řím, čímž se vyhoupla na první příčku své skupiny. „Kdyby přišel na fotbal neznalý fanoušek, nepoznal by, že AS je špičkový tým. Slavia ho zadupala do země,“ ocenil Palička počínání českého vicemistra.

Sešívaní tak potvrdili to, co Palička dlouhodobě tvrdí. „Slavia u nás hraje nejevropštější fotbal. Silou, kondicí i organizací hry je schopna soupeře zatlačit. Paradoxně mívá někdy problémy spíše v lize, když se proti ní zaleze,“ všiml si. „Ale tlak na míč umí vyprodukovat na úplně každého soupeře, v tom je oproti Spartě napřed.“

Třetí pohárový zástupce z Plzně si pak již dvě kola před koncem zajistil postup z prvního místa své skupiny Konferenční ligy vítězstvím nad Záhřebem. „Sklízí ovoce, které zasela. Před pár měsíci jsem psal, že to je mužstvo veteránů. Od té doby přišla radikální změna,“ všiml si Palička.

„Po omlazení kádru se ukazuje, že to chtělo vyměnit klubovou strategii. Povedlo se. Jsou tam mladí hráči, jako například Dweh s Hranáčem, pak i rychlostní typy jako Jirka. Trenér Koubek odvádí skvělou práci,“ chválil ostříleného kouče Palička.

Jak Plzeň, tak Slavia si čtvrtečními triumfy zajistili pohárovou účast i pro jaro. Viktoria se stoprocentní jistotou poputuje do osmifinále Konferenční ligy, Slavia podle konečného umístění ve skupině postoupí do osmifinále, případně prvního kola playoff Evropské ligy. V nejhorším případě pak ze třetí příčky do prvního kola playoff Konferenční ligy.