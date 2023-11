GLOSA: Unavená Sparta? Ukáže se na Baníku

To Letenští cestují na Baník. Čeká je duel, v němž nedostanou ani metr prostoru zadarmo. Ostravané se budou chtít proti úhlavnímu rivalovi vytáhnout, navíc když vidí, že Sparta momentálně není v takové pohodě, v jaké byla začátkem sezony.

Ano, na Rangers chyběli kapitán Ladislav Krejčí a Filip Panák, což jen ukázalo, že kvalita kádru není nekonečná, aby Brian Priske mohl podobné výpadky nahradit a nepřišel sešup. Výkon Jamese Gomeze na Ibrox Stadium budiž důkazem, ale i celkové představení v Mladé Boleslavi, ani doma proti Bohemians to nebylo ono.

Únava se podle mě projevuje i na výkonech směrem dopředu. To se týká hlavně situace kolem Lukáše Haraslína. Slovenský křídelník byl zraněný, přibližně měsíc nehrál. Sám mluví o tom, že načerpal energii, a na hřišti je to znát. Stačí mu pár minut a je nebezpečný, rozdílový.

Jenže hromadně dobít baterky momentálně nelze. Sparta v pátek přilétá ze Skotska, následuje dlouhá cesta na nedělní ligový zápas do Ostravy. V této situaci nic příjemného. Právě duel na Baníku ukáže, zda sparťané dokáží posbírat zbytek sil a před reprezentační pauzou urvat potřebné tři body, klidně za cenu spíše bojovného výkonu a morálu, ale hlavně koncentrovaného.

Spartu čeká důležitá část podzimu a celé sezony, v níž se rozhodne, zda bude na jaře hrát evropské poháry. Radost má určitě z ligového losu, do konce roku hraje pět kol, z toho třikrát doma. Konkrétně se Zlínem, Jabloncem a Teplicemi, k tomu výjezd do Pardubic. Papírově jde o střetnutí, která by úřadující mistr měl zvládnout i za použití větších změn v sestavě. Rozpoložení a současný stav Sparty však ukáže neděle a Baník.