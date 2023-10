Když jste v úzkých, volejte Zafeirise. Byl motorem týmu, chválí Trpišovský

Dlouholetý vůdce sešívané lavičky si po závěrečném hvizdu řádně oddychl. Vždyť jeho svěřenci na půdě Slovanu po hororové úvodní desetiminutovce prohrávali již o dvě branky, byli zdánlivě zralí na vhození ručníku do ringu. Jindy skvělý střed záložní řady jim po celé utkání na severu fungoval hodně pod plán, tedy až na jedno jediné jméno. Christos Zafeiris.

„Musím ho pochválit nejen za gól, ale celkově za aktivitu,“ prohlásil Trpišovský. „Například na Conradovi (Wallemovi) bylo hodně vidět, že není běžecky zvyklý odehrát zápasy po sobě v takové intenzitě,“ pravil pak na adresu Zafeirisova krajana, který byl střídán už v poločase. Ale ani jindy spolehlivý Oscar neměl vyloženě svůj den. „Moc se mu nedařilo. Pomáhal nám spíše poziční hrou nebo s odraženými míči. Do výstavby nebyl moc silný, bylo to tedy na Zafeirisovi,“ pokračoval v hodnocení středopolařů 47letý kouč.

87' | CHRISTOS FANTASTICKY OTÁČÍ 🔥 Christos Zafeiris si narazil s Matějem Juráskem a šel do vápna, svůj průnik parádně zakončil a obrací zápas! 👉😇 🔵⚪️ 2:3 🔴⚪️ #libsla pic.twitter.com/rRyqALKn1s

V Liberci ale ofenzivní choutky připomenul i z nižší pozice. Tři minuty před koncem řádné hrací doby si kousek za vápnem převzal přesný pas střídajícího vrstevníka Matěje Juráska, efektním zpracováním mezi obránci si jej posunul do vápna a prásk. Obrat byl dokonán a v hostujícím kotli, sídlícím v tu chvíli přímo za brankou Slovanu, rázem zavládlo veselí.

„Krásná akce, v podstatě do kuchyně,“ těšilo Trpišovského. Proč jich tedy Zafeiris v předchozích týdnech nepředvedl více? „Z posledního srazu nároďáku přijel s limitem, který ho omezoval pohybově i v soubojích,“ připomněl kouč sešívaných. Nyní už to ale vypadá, že jeho drahokam je konečně fit. Po povedeném vystoupení ve čtvrteční demolici Tiraspolu v Evropské lize (6:0) totiž prodal stoupající formu i v domácí soutěži. „Už bych řekl, že je v pořádku. Jak hrál dobře ve čtvrtek, tak na to navázal,“ chválil Trpišovský.