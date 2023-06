Kondiční trenér Lvíčat: Tenhle tým je srdcová záležitost. Co má fotbal společného s karate?

Přesně tak. I systém finální přípravy na šampionát začal už před posledním soustředěním. Věděli jsme, kdy komu končí sezona, a podle toho jsme každému hráči sestavili individuální program. Je jasné, že záložník Žambůrek z dánského Viborgu nebo kluci, kteří ještě první červnový víkend hráli v české lize baráž, měli vstup do kempu náročnější, ale zvládli to.

Termín EURO jednadvacítek se začátkem po 20. červnu je nezvyklý a je pravda, že jsme se toho nejdřív trochu obávali. Snažili jsme se tomu předejít zmíněnou komunikací s kluby a individuálními programy, které měli hráči na míru. Už na konci březnového srazu dostali informace o tom, co je čeká, aby se na to mohli lépe připravit.

Nejsem výjimka, spousta kondičních trenérů pochází právě z prostředí karate. Odjakživa v něm byla dominance dynamiky, explozivity a určité míry flexibility. Trenéři z ostatních sportů nás vždycky sledovali a ptali se, jak a co děláme. Pak už byl jen kousek k tomu, abych se jako učitel na gymnáziu, které spolupracuje s Baníkem Ostrava, dostal k fotbalu. V Baníku jsem dělal dvacet let.

Jasně. Jsou to nervy, ale kvůli těmhle velkým zápasům to celé děláme. Týmový prožitek, emoce, úspěch... Umíme zamakat a taky si to umíme žít. Na EURO jsme dostali drsnou skupinu, ale nikdy dopředu nevíte, jak to dopadne.