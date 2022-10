Köstl po pohárovém postupu Slavie: Výsledek je pro soupeře krutý. Komu dal pochvalu?

Měli jsme přirozený respekt a díky zlepšenému výkonu z druhé půle jsme to proti Dukle zvládli. Upřímně, výsledek je pro soupeře krutý.

Ano, ale střídali jsme ho ze zdravotních důvodů. Ještě není úplně doléčený. Asi každý vidí, že to není ono. Máme ovšem kádr v takovém stavu, že jsme rádi, že Yira může hrát aspoň část zápasu.

Pošlete ho i do derby?

V tuhle chvíli to s ním moc pozitivně nevypadá. Ale budeme se na něm snažit dál pracovat, abychom jeho přednosti co nejvíc zužitkovali pro tým.

⏲️ KONEC | Postup do osmifinále @MOL_Cup nám vystřelili ve druhém poločase E𝐰erton, Lukáš Masopust, Peter Olayinka a Standa Tecl! 💪 #duksla pic.twitter.com/3MUDddQlv0

Nebylo to nic příjemného, musím vyzdvihnout brankáře Ondru Koláře. Znovu nás udržel ve hře. Hodně jsme se cpali do útoku a Dukla se nás snažila vybrejkovat. Kromě Ondry měl zajímavé věci do defenzivy i stoper Ousou. Důležité bylo, že jsme po první půli udrželi nulu, a pak jsme udělali změny, které nám pomohly k výhře.