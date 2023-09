Chcípni! Těžký debut posily Getafe, fanoušci soupeře mu přáli smrt

Greenwood naskočil do zápasu v 77. minutě a brzy nato vybojoval rohový kop, po kterém dal Nemanja Maksimovič hlavičkou vítězný gól na 3:2.

„Příjemně nás překvapil,“ řekl kouč Bordalás o Greenwoodově výkonu po zápase. „Pomohl nám v útoku i v obraně. Pořád s ním pracujeme, protože řadu měsíců nehrál. Nespěcháme. Řekl bych, že dnešek pro něj byl výjimečný a bylo pro něj zadostiučiněním, že zase hrál fotbal. To je to, co fotbalisté chtějí,“ uvedl trenér Getafe.