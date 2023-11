Větší vliv než Ronaldo i Benzema. Real je na Bellinghamovi zatím extrémně závislý

Anglický supertalent Jude Bellingham teprve začíná psát svou historii v Realu Madrid. Díky famóznímu vstupu do sezony už si vysloužil srovnání s největšími hvězdami Bílého baletu posledních let, dokonce má na produktivitu týmu větší vliv než kdysi Cristiano Ronaldo či Karim Benzema. Jenže pozor. Pokud se zrovna Bellingham nezapíše do statistik, má Real velké problémy .

Foto: Joan Monfort, ČTK/AP Jude Bellingham slaví gól proti Barceloně.

Článek Čísla mluví za vše. Bellingham odehrál za Real zatím třináct utkání, v nichž vstřelil třináct gólů a na další tři přihrál. Díky svým výkonům se ihned stal oblíbencem fanoušků, obdiv expertů sklízí po celém světě. Celkově dal Real zatím v sezoně 2023/2024 slušných 29 branek. To znamená jediné. Bellingham se doposud podílel gólem či asistencí na 55,17 procentech útočné produkce španělského velkoklubu. Neuvěřitelné číslo, jaké od anglického reprezentanta po letním příchodu z Borussie Dortmund čekal málokdo. Španělsko Real Madrid nevyzrál v derby na Vallecano, poprvé v sezoně nedal gól Jasně, sezona ještě není ani ve své polovině. Nabízí se však srovnání s velikány, kteří byli v poslední dekádě pro Real klíčoví, dotáhli je k triumfům v domácí soutěži i Lize mistrů. Portugalec Cristiano Ronaldo prožil svou statisticky nejpovedenější sezonu v ročníku 2014/2015. Tehdy se díky 61 gólům a 21 asistencím dostal až na 50,62 procenta útočné produkce Realu, který v 54 zápasech nastřílel 162 branek. Španělsko Girona po obratu vede španělskou ligu, Barcelona vydřela výhru v nastavení A pak je zde Karim Benzema, předposlední držitel Zlatého míče. Ten v sezoně 2021/2022 vsítil 44 gólů a společně s 21 asistencemi se dostáváme na 49,58 procenta. Vliv obou velikánů, kteří aktuálně kopou v Saúdské Arábii, byl na madridský celek obrovský. Momentálně je však ryze číselně závislost na Bellinghamovi ještě větší. Stejně tak je tomu při pohledu pouze na vstřelené branky. Tam Bellingham, mimo jiné držitel poslední Kopa trophy, dominuje žebříčku hráčů Realu od roku 2009 (13 z 29 gólů a 44,83 procenta). Ronaldo měl ve své zmíněné nejlepší sezoně podíl 37 procent a Benzema 36 procent. Foto: Nacho Doce, Reuters Jude Bellingham a Luka Modrič z Realu Madrid slaví vítěznou branku na půdě Barcelony. Co se zdá jako ideální přestup sezony, může však dělat trochu vrásky na čele trenéru Carlu Ancelottimu. Mít v kádru tak talentovaného a produktivního borce je snem každého kouče, jenže potřeba je, aby se přidali také ostatní. Z posledních čtyřech utkáních, kdy se Bellingham nezapsal do statistik, dokázal Real vyhrát jen jednou. Konkrétně 2:0 nad Las Palmas, kdy mladík zůstal celou dobu na lavičce. Při remíze 0:0 s Vallecanem, 1:1 na Seville a prohře 1:3 na půdě Atlética Madrid však po trávníku pobíhal. Ancelotti o víkendu řekl, že hvězdní brazilští mladíci Rodrygo a Vinicius Júnior budou mít na konci sezony na svém kontě více branek než Bellingham. Měli by zabrat. Vinicius naskočil zatím do jedenácti soutěžních duelů, trefil se třikrát a přidal dvě asistence. Rodrygo pak za patnáct střetnutí rozvlnil síť dvakrát a asistoval jednou. Španělsko Bellingham zase hrdinou Realu. Je jako mimozemšťan, žasnul i Haaland Aktuálně to Realu ještě příliš vadit nemusí, protože v La Lize je druhý o dva body za Gironou, boj o titul je zcela otevřený. V Lize mistrů má po třech kolech plný počet devíti bodů a už ve středu doma proti Braze si může zajistit postup do jarní vyřazovací fáze. Až se však bude lámat chléb, bude potřeba větší rozložení sil. Ani forma 20letého Bellinghama nemusí vydržet věčně.