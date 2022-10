Rasismus na fotbale? Doživotní zákaz, má jasno hvězda Realu

Dvaadvacetiletý hráč tmavé se v září stal terčem rasistických urážek od fanoušků Atlética před madridským derby s Realem. "Všichni rasisté by měli za své chování zaplatit. Pokud rádi chodí na fotbal, tak by ti fanoušci Atlética měli dostat zákaz ještě někdy vkročit na stadion," řekl Vinícius brazilské televizní stanici Globo. "To je donutí, aby nesli následky a zamysleli se nad svými činy," doplnil brazilský reprezentant.