Slavný trenér si připsal unikátní úspěch! Výjimečný už není Mourinho

Premiérové mistrovské vavříny bral Ancelotti na domácí půdě. V sezoně 2003/04 ovládl italskou Serii A s AC Milán. Tým postavený okolo hvězdných kanonýrů, jakými byli Ital Filippo Inzaghi či Ukrajinec Andrij Ševčenko, vyhrál o rok dříve i věhlasnou Ligu mistrů. V pozici trenéra Rossoneri vydržel až do roku 2009 a i přes to, že dokázal ještě jednou zvítězit v milionářské soutěži, si další ligový titul na Apeninském poloostrově na konto nepřipsal.

Po angažmá v Neapoli a Evertonu se protřelý stratég vrátil do Realu Madrid, kde podepsal tříletou smlouvu loni v létě. A dokázal, že vstoupit dvakrát do stejné řeky nemusí být vždy chybou. Hned na první pokus totiž dokázal opanovat La Ligu a dovršit tak kvintet titulů z těch největších evropských lig, což je něco, co se ještě žádnému trenérovi nepodařilo. Nejblíže k tomu ze současných jmen mají Pep Guardiola a José Mourinho, kteří získali mistrovské tituly ve třech z pěti zmíněných zemí.