Zrada Messiho a hádky s Guardiolou. Shakira poukázala na Piquého problémy

Někdy věci nejsou tak růžové, jako se na první pohled může zdát. Potvrzuje to případ bývalého španělského obránce Gerarda Piquého. Kolumbijská hudební superstar Shakira a exmanželka šestatřicetiletého Katalánce prozradila, že kvůli hádkám s trenérem Pepem Guardiolou, který působil jako trenér na Camp Nou mezi lety 2008 až 2012, byl Piqué blízko návratu do Manchesteru United a zároveň se nepřímo podílel na odchodu Lionela Messiho do Paris Saint-Germain.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Bývalý obránce Barcelony Gerard Piqué.

Článek "Piqué měl poměrně komplikovaný vztah s Barcelonou. Několikrát během své kariéry byl blízko odchodu," tvrdí Shakira. "Mezi Gerardem a Guardiolou panovalo napětí. Dokonce prý zazněla slova: ,Buď půjdeš ty, nebo já.' Ale nakonec se vše vyřešilo," pokračovala zpěvačka, která také dodala, že někdejší španělský reprezentant často přicházel domů utrápený. Guardiola opustil katalánskou metropoli v roce 2012, návaznost na potíže s Piquém jeho odchod však údajně neměl. Současný trenér Manchesteru City, s nímž nedávno dovršil svůj druhý treble (ligový titul, domácí pohár a Liga mistrů v jedné sezoně; pozn. red.) v kariéře, ale není jediným člověkem, který měl s exkapitánem Barcelony spor. Dalším takovým byl dle zpráv španělských médií také Lionel Messi. Argentinský útočník musel nuceně odejít z Camp Nou v roce 2021. Barcelona kvůli pandemii covidu-19 přišla o velkou část příjmů a nemohla tak pro ročník 2021/22 jednu ze svých největších legend registrovat. Klubový prezident Joan Laporta se snažil dosáhnout různých dohod, které by přinesly klubu dostatek financí, ale neuspěl. Piqué navíc údajně podpořil Messiho odchod. "Pokud chcete, aby se klub dostal z krize, musí Leo odejít," tvrdil v rozhovorech s Laportou. Od tohoto dne se hráči přestali stýkat. To, že Messi považuje Piquého slova jako zradu, se potvrdilo rovněž v závěru letošní sezony, kdy ukončili své působení v Barceloně obránce Jordi Alba a Sergio Busquets. Oběma bývalým spoluhráčům Argentinec věnoval příspěvek na svém Instagramu, ale Piquému nikoliv. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Leo Messi (@leomessi) Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Leo Messi (@leomessi)

