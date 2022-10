Bez balonu, Müller za zadkem a nejtěžší zápas v kariéře. Procházka vzpomíná na debakl s Bayernem

Vzpomínky stále mám. Byly to skvělé zážitky v celé Lize mistrů, ale tento zápas byl s ohledem na výsledek nejhorší. Neměli jsme absolutně šanci uspět nebo vůbec ohrozit bránu. Soupeř pár měsíců předtím porazil suverénně Barcelonu, nacházel se ve výtečné formě. Venkovní zápas byl jen o běhání bez balonu s cílem co nejméně inkasovat. Moc jsme toho nepředvedli, i když jsme se samozřejmě snažili. Na Bayernu nebyla šance.

Co se týče evropských pohárů, byl to nejtěžší zápas, který jsem kdy hrál.

Hrozně bych jim to přál, v předešlých zápasech dokázali, že se nebojí a mohou být nebezpeční. Ale platí, že Bayern je stále na top úrovni. Viděl jsem chvíli páteční zápas s Leverkusenem a Plzeň to bude mít obrovsky těžké. Přeji klukům, aby odehráli lepší utkání než my, rozhodně to však nebudou mít jednoduché.