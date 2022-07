FOTBAL ONLINE: Těžký los pro Slovácko! Plzeň už zná soupeře v boji o LM, Slavii hrozí Řecko

Plzeň letos bojuje o Champions League jako jediný český zástupce. Skupinu si dosud zahrála třikrát. V letech 2011 a 2013 do ní postoupila z předkol, v roce 2018 pak přímo coby vítěz české ligy. Posledních pět účastí v kvalifikaci ale Viktorii účast v hlavní fázi nevyneslo. Za případný postup do skupiny LM by dostala prémii ve výši zhruba 400 milionů korun.

Západočeský tým má na Maribor příjemné vzpomínky, protože ho dvakrát zdolal v závěrečném play off o Ligu mistrů před devíti lety. Plzeňští tehdy po domácím triumfu 3:1 zvítězili ve Slovinsku 1:0 a podruhé oslavili postup do skupiny, kde si zahráli s Bayernem Mnichov, Manchesterem City a CSKA Moskva.

Tiraspol v minulé sezoně došel z úvodního předkola až do skupiny LM, kde šokoval výhrou 2:1 na stadionu rekordního čtrnáctinásobného vítěze "milionářské" soutěže Realu Madrid. Šeriff nakonec obsadil třetí místo a postoupil do jarní fáze Evropské ligy.

Vítěz domácího poháru MOL Cupu potřebuje v letní kvalifikaci vyhrát aspoň jeden dvojzápas, aby si zajistil účast ve skupině Evropské konferenční ligy. Na cestě do hlavní fáze Evropské ligy by Slovácko muselo zdolat dva soupeře; pokud by neuspělo ve 3. předkole, čekalo by ho závěrečné předkolo Konferenční ligy.