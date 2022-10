San Siro po sto letech dosluhuje, Milán vyhlíží novou Katedrálu. Bez komplikací to nebude

Ale ještě předtím přijde minimálně jedna velká událost: zahajovací ceremoniál zimní olympiády 2026, kterou bude hostit Milán s Cortinou d'Ampezzo. „Ať se stane, co se stane, slavnostní zahájení Her se uskuteční na současném stadionu jako pocta jeho slavné historii," slíbil před rokem milánský starosta Giuseppe Sala.

Fotbaloví romantici a staromilci nový stadion nechtějí, radši by nechali dát nový kabát San Siru. Jenže tahle varianta by byla dražší a časově náročnější než stavba Katedrály. Inter a AC by navíc musely jít do azylu.