Superstřelec na nové adrese. Prorazí Lewandowski Bílkovu defenzivní tvrz?

Jeho slova působila jako dýka, zabodnutá do srdce snad každého příznivce bavorského velkoklubu. „Můj příběh v Bayernu je u konce, nedokážu si představit další spolupráci,“ avizoval Robert Lewandowski ještě před finišem minulé sezony. Během osmi veleúspěšných mnichovských let nasázel úctyhodných 344 branek, je tak v historických tabulkách klubu druhý za legendárním Gerdem Müllerem. Každá pohádka ale jednou končí a polský snajpr se v létě za 45 milionů eur přesunul do Barcelony.

Foto: Joan Monfort, ČTK/AP Barcelonský kanonýr Robert Lewandowski slaví gól.Foto : Joan Monfort, ČTK/AP

Článek Proč ale opouštět klub, v jehož dresu jste se zařadil mezi nejlepší fotbalisty planety? Oficiální vysvětlení přímo od hráče zní jako z úst zkušeného diplomata. „Chtěl jsem si vyzkoušet i jinou soutěž, než Bundesligu. Bylo to těžké rozhodnutí, ale opravdu jsem toužil po nové výzvě," pravil 34letý střelec. V kuloárech se sice spekulovalo, že Lewandowského k náhlé změně působiště motivoval zájem Bayernu o angažování Erlinga Haalanda, který by byl jeho přímou konkurencí, oficiálně se ale podobná informace nepotvrdila. A ačkoliv polskému kanonýrovi končila smlouva v Mnichově až v létě 2023 a prezident klubu Herbert Hainer ještě v květnu prohlašoval, že „Lewandowski u nás má smlouvu ještě rok a do té doby za nás bude hrát" druhý nejlepší střelec bundesligové historie nakonec nabral směr Katalánsko. Vztahy mezi ním a vedením Bayernu se zdály být během jednání napjaté, obě strany se ale v konečném zúčtování rozešly v dobrém. „Robert je vynikajicí hráč a vyhrál s námi vše, co se dalo. Jsme mu neskonale vděčni a přejeme mu hodně štěstí," otočil krátce po přestupu kormidlo již zmiňovaný Hainer. Španělsko Lewandowski vydělá v Barceloně přes miliardu Lewandowski se tak v prosluněné Barceloně koncentruje na to, co mu jde snad nejlépe na světě - střílení gólů. Ve čtyřech dosavadních ligových zápasech jich dal už pět, společně s Iago Aspasem z Celty Vigo tak okupuje dělené první místo tabulky střelců španělské La Ligy. V kombinaci s rychlonohými štírky Ousmaném Dembelém a Raphinhou tvoří polský kanonýr útočné trio, které nahání strach snad všem evropským obranám. Liga mistrů FOTBAL ONLINE: Plzeň vstupuje do Ligy mistrů. Na slavném Camp Nou proti Barceloně! Obzvlášť Lewandowski je ze zmíněné trojice největší hrozbou, což potvrzují i slova jeho bývalého trenéra Jürgena Kloppa. „Roberta jednoznačně považuji za nejlepšího hráče, kterého jsem kdy vedl. Celou kariéru na sobě tvrdě dřel, stala se z něj díky tomu opravdu mašina na góly. Navíc skvěle pracuje i v presinku a mezihře," pěl ódy na 34letého forvarda nynější kouč Liverpoolu. Kvalitně organizovanou defenzivu Viktorie Plzeň, která letos inkasovala ve dvanácti soutěžních utkáních pouze osmkrát, tak čeká na Camp Nou opravdu těžká šichta. Poradí si důsledně bránící Západočeši i s polskou superhvězdou? Nebo „Lewa" rozpárá Hejdu a spol. na kusy? Liga mistrů Messi a spol. byli geniální. Pro Plzeň ale bude horší hrát proti současné Barceloně! Je ohromně hladová