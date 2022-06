Dumali jsme nad tím, proč máme hodně změn a ostatní málo, říká Šilhavý. Vysvětlil nominaci Krále

Bude zápas se Švýcarskem klíčový pro setrvání v elitní skupině Ligy národů?

Z tohoto pohledu bude strašně důležitý. Ale v žádném případě nechci podceňovat Švýcarsko, má skvělé individuality i tým, dosahují výborných výsledků. Nečeká nás nic jednoduchého a pak nás čekají další dva těžcí soupeři Španělsko a Portugalsko.

Budete chtít vzhledem k této důležitosti utkání postavit co nejsilnější sestavu a až v těch dalších zápasech ji mixovat?

V každém zápase budeme chtít postavit silnou sestavu. Neplánujeme nasadit jednu a pak druhou. Ale přemýšlíme tak, že zítra je ten zápas hodně důležitý. Snažili jsme se to postavit tak, abychom uspěli.

O základní jedenáctce máte tedy jasno?

Máme ji v hlavě. Pokud se nic nestane, vyběhneme v ní. Může v ní být i nový hráč, ale doufám, že Švýcary překvapíme hlavně výkonem. Musíme hrát týmově.

Plánujete opět vyrukovat na soupeře se třemi stopery podobně jako na posledním srazu ve Švédsku a Walesu?

Minulé zápasy, které jsme tak odehráli, nebyly špatné. Je to možnost, můžeme tak nastoupit i proti Švýcarsku. Je to defenzivnější varianta, což se vzhledem k síle soupeřů může hodit. Trénovali jsme to, uvidíme.

Jak vás limituje marodka?

Příjemné to není, zvlášť když hrajeme takovou Ligu mistrů nebo malé mistrovství Evropy. Je škoda, že někteří naši nejlepší hráči nejsou k dispozici. Ale otevírá se šance pro další, mohou říct si o místo a další nominaci. Věřím, že každý se na hřišti odevzdá a že lidé budou spokojení, i když ne vždy se může výsledek podařit.

Proč jste se dodatečně rozhodl povolat záložníka Alexe Krále, který od 5. února ve West Hamu nehrál? Není to trochu nefér vůči hráčům, kteří byli mezi náhradníky a mají za sebou úspěšnou sezonu jako Lukáš Sadílek a Marek Havlík ze Slovácka nebo Pavel Bucha a Jan Sýkora z Plzně?

Přemýšleli jsme o tom. Účinkování Alexe nebylo v Anglii takové, jak si on i my představovali. Nicméně tu byl s námi od začátku, patřil do základní sestavy. Zná, jak pracujeme a jak chceme hrát. Dennodenně trénuje se skvělými hráči v nejlepší lize světa. Brali jsme v potaz i další hráče, které zmiňujete. Ale typologicky, co potřebujeme, nám vyšel Alex nejlíp. Kritiku jsme očekávali, ale stojíme si za tím.

Nechtěl byste být v pozici trenéra Švýcarska, kterému schází jen jeden hráč?