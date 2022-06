Největší potupa za sto let. Přecházím na kriket, ulevila si legenda

Gazdag goal England Vs Hungary 0-4 Nations league new pic.twitter.com/B59pQMcZSq

Southgate převzal tým v roce 2016 a během šesti let s ním dokráčel do semifinále mistrovství světa a finále EURO. Jenže stačilo deset dnů a z hrdiny je psanec. „Pouhé dva zápasy v Lize národů nás dělí od MS v Kataru. A Anglie prožívá nejhorší sérii od katastrofální kampaně trenéra Roye Hodgsona na šampionátu v Brazílii v roce 2014, kde jsme po pěti dnech balili kufry a hráči ani nestačili dobrat antimalarika," píše The Sun.

„Přecházím na kriket," podotkl ironicky na svém twitteru populární glosátor a bývalá anglická hvězda Gary Lineker. „To mě po... Anglie v troskách. Co se do pr... děje, pane Southgate," přidal novinář Piers Morgan. „Vůbec nevíš, co děláš," řvali fanoušci na nebohého kouče, jehož tým v uplynulých deseti dnech nedokázal vstřelit gól ze hry - jediná přesná trefa Harryho Kanea v Německu byla z penalty. A během necelých dvou týdnů nasbíral nejhorší herní sérii za posledních osm let.