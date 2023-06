Ideální scénář před Izraelem: postup a výhra. Lvíčatům by se později mohla hodit

Kutaisi (od našeho zpravodaje) - Remíza je pro jednadvacítku před bitvou s Izraelem kouzelné slůvko. Češi by měli čtyři body a dosud třetím Němcům by nepomohlo ani vítězství v paralelně hraném zápase s Anglií, protože s týmem kouče Jana Suchopárka v neděli padli. A Izrael? Zatím poslední tým skupiny potřebuje porazit Česko, ideálně co nejvyšším rozdílem.

„Izrael musí, my chceme. V tom máme možná lepší pozici," přemítal útočník Václav Sejk. „Bude to vyrovnaný zápas, který rozhodnou detaily. Věřím v naši sílu, půjdeme si za postupem."

Bez stresu to mají Angličané, kterým půjde už jen o pohodu před víkendovým startem play off. V české skupině mají po dvou výhrách jisté první místo a vědí, že v nedělním čtvrtfinále v Kutaisi narazí na Portugalsko. Jde tedy už jen o druhou postupovou pozici a sobotní čtvrtfinále s Gruzií v Tbilisi, kam mají po dvou kolech skupinové fáze nejblíž Češi. Mimochodem, navzdory původním plánům se nakonec bude hrát na největším stadionu šampionátu: aréna pojmenovaná po gruzínské legendě Borisovi Paichadzemu pojme přes 54 tisíc fanoušků.

„Dáváme si postupné cíle, začali jsme už před kvalifikací. Nejdřív jsme se chtěli dostat na EURO a teď na to chceme navázat postupem ze skupiny," popsal Sejk. „Myslím, že každý udělá maximum, abychom k tomu došli. Pak se budou cíle posouvat. Všichni jsme hladoví po dlouhé době udělat pro Česko úspěch."

Čistě hypoteticky, kdyby čeští mládenci Izrael porazili a zakončili skupinu se šesti body, mohlo by se jim to hodit do potenciální baráže o postup na olympiádu. Jednorázový zápas v Bukurešti se může týkat už dvou nejlepších vyřazených čtvrtfinalistů v případě, že do semifinále Eura postoupí zároveň Francie (pořadatel Her) i Anglie, která na OH hrát nemůže. Zmínění dva nejlepší poražení čtvrtfinalisté by se určili podle předchozích výsledků na turnaji: začínalo by se u pořadí, počtu bodů či skóre ve skupině.