Stoper Endl povýšil. Proti Andoře bude na stadionu, kde slavil s Brnem postup, vděčný za každou minutu

Z dvacítky povýšil o stupínek výš. Obránce Zbrojovky Lukáš Endl patří mezi hráče, které trenér českých fotbalistů do 21 let Jan Suchopárek dodatečně povolal do národního týmu před posledním utkáním kvalifikační skupiny o postup na evropský šampionát s Andorrou. Stále ještě osmnáctiletý stoper by si tak mohl v pondělí odbýt debut ve vyšší reprezentační kategorii na brněnském stadionu v Králově Poli (18 h), kde nedávno slavil se svým klubem návrat do nejvyšší domácí soutěže.

Foto: Fotbal.cz Lukáš Endl na tréninku reprezentace.Foto : Fotbal.cz

