Absence Schicka? Ve Švédsku to berou jako skvělou zprávu, hlásí z Malmö Chaluš

Jak kluboví kolegové zápas o všechno vnímají?

Kustodi se ptali, jestli se budu na zápas dívat, jak se na něj těším. Podle nich půjde o dobré utkání, protože Česko vnímají jako těžkého soupeře. Z hráčů jsem se o tom bavil nejvíc pochopitelně s obráncem Martinem Olssonem, který je jediným nominovaným hráčem od nás z Malmö.

O čem jste se spolu bavili?

Říkal mi, že proti Česku už hrál v přátelském zápase v roce 2016 a že je určitě čeká hodně těžký soupeř. Taky se mě ptal, jestli jsem někdy za reprezentaci hrál. Tak jsem mu říkal, že jen v mládežnických kategoriích. (usměje se)

Chystáte se alespoň jako divák?

Nechystám. Za prvé se hraje ve Stockholmu, což je z Malmö nějakých 650 kilometrů, autem skoro osm hodin. Není to kousek, s Malmö tam normálně lítáme. A hlavně máme během reprezentační pauzy volno, čehož chci využít a poletím do Čech za rodinou. Ale zápas budu stoprocentně sledovat alespoň v televizi.

Bude vyprodáno?

Taky jsem se jich ptal. Kapacitu má stadion v Solně něco přes padesát tisíc diváků. Říkali, že si myslí, že klidně vyprodáno být může. Už jsem stačil poznat, že zájem o fotbal je tady veliký.

Jsou optimisty, co se postupu týká??

Moc si nepřipouští, že by mohli vypadnout a skončit hned v prvním utkání. Tady jsou sebevědomí. Věří ve svoje schopnosti. A individuality mají fakt velký. A ještě k tomu jde o mladé hráče, kteří budou podle mě vepředu hladoví po úspěchu.

Ale největší individualita Zlatan Ibrahimovic kvůli kartám hrát nemůže. Je to pro Česko dobře?

Těžko říct. O Zlatanovi jsem tady zatím fakt snad ani jednou neslyšel. Spíš se tady baví a pozorně sledují a spoléhají na Kulusevského a Elanga. Ten pravidelně nastupuje v Manchesteru United. Předtím byl v reprezentaci do 21 let, což vypovídá o tom, že jejich tým bude hodně těžkým soupeřem. Dál třeba Forsberg nebo Isak. Jde o hodně kvalitní hráče a podle mě jejich obrovskou zbraň.

Z koho mají naopak největší respekt z českého týmu?

Všichni určitě berou jako velkého hráče Patrika Schicka. Hodně populární je tady fantasy liga v Premier league, všichni vědí o Součkovi a Coufalovi. Ale jako největší hrozbu vnímali Schickyho.

Minulý čas je na místě, hrát nakonec totiž nebude.

Zrovna v pondělí jsem jim to v kabině říkal. Berou to jako skvělou zprávu, protože vědí, jak skvělým hráčem je. Pro ně je to pozitivum. Pro nás už tolik ne, ale přesto klukům věřím, že to zvládnou a přes Švédsko postoupí. Jinak jsem byl až mile překvapený, že mají celkem velký přehled o českém fotbale. Často se mě na něco ptají. Třeba jim neuniklo derby, věděli, že Slavia porazila Spartu. Kluci se i vyptávali, jak zápas vypadal a kdo u nás podle mě ligu vyhraje.

Co jste odpovídal?

Podle mě vyhraje Slavia, pokud nebude mít nějaké zdravotní problémy.

A co vy a reprezentace? Byl jste kapitánem národního týmu do 21 let.

Zahrát si za národní tým je pochopitelně snem každého fotbalisty. Ale pro mě je teď prioritou, abych co nejrychleji zapadnul a prosadil se v Malmö. Soustředím se jen na tohle a věřím, že když se mi to povede, pak bude i snazší dostat se do národního týmu. Ale nad tím momentálně opravdu nepřemýšlím, je to daleko.

Jak jste zatím spokojený? V domácím poháru jste z pěti zápasů zasáhl do čtyř, v posledním semifinále jste nehrál.

Naposledy jsem nastoupil do čtvrtfinále proti AIK Stockholm na posledních pár minut. Je to těžký, což jsem však věděl. Není lehké se tady prosadit. Máme tady pět stoperů, hodně kvalitních. Musím si pozici vybudovat, s tím počítám. Věřím, že trenéry co nejdřív přesvědčím, že bych měl hrát já. Ale jsem rád za každou odehranou minutu. Je to pro mě velká změna. Ať jde o tempo nebo o umělky, na kterých se zatím hrálo. Ale cítím, že každý den jsem lepší.

Dělají vám umělé povrchy problém?

Naštěstí neskáčeme z přírodní trávy na umělou. Tady jsou zastánci toho, že přechody z jednoho povrchu na druhý jsou obrovským rizikem pro zdraví, zejména pro kolena. Takže jelikož zápasy hrajeme na umělkách, pravidelně pouze na umělé trávě i trénujeme. Brzy bychom ale měli přejít jen na trávu. Ze začátku to bylo těžký, ale teď už se taky cítím fakt líp, zvykám si na to každý den a už je to v pohodě. Předtím jsem snad žádný soutěžní zápas na umělce nehrál.

Kolena už nebolí?

Nebolí už ani chodidla. S tím jsem měl největší problém, že mě prvních třicet minut tréninku bolela hodně, ale teď už jsem si zvyknul.

Malmö čeká finále domácího poháru, získat hned na začátku první trofej by nebylo špatné, co říkáte?

Výzva je to obrovská. Naposledy Malmö vyhrálo tenhle pohár v roce 1989, kdy byl trenérem Roy Hodgson, bývalý trenér anglické reprezentace a nyní Watfordu. Takže hrozně dlouhá doba a pro klub a pro fanoušky hodně důležitý. Minulý rok se nepostoupilo ani ze skupiny. Prioritou je určitě vyhrát titul a dostat se do evropských pohárů, ale domácí pohár má taky svůj význam.

V Malmö jste se už zabydlel v mrakodrapu Turning Torso. Jak těžké bylo najít byt v nejvyšší budově ve Skandinávii?

Těžké to nebylo, ne každý by tady asi bydlet chtěl. Proto mi ten byt nikdo zprvu ani nenabízel. Až když jsem se pak ptal naší sekretářky v klubu, která mi s tím pomáhala, mi říkala, že jeden byt si tam klub pronajímá. Přede mnou tam bydlel útočník Čolak, který v Malmö hostoval a nyní je v Řecku v PAOKu. Když jsem zjistil, že je volný, hned jsem se rozhodl, že ho chci.

A proč o něj zájem nebyl?