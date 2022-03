Kdyby tu byl Schick, posteskl si Šilhavý nad šancí Havla. Tři stopeři účel splnili

Stockholm (od našeho zpravodaje) - Běžela poslední minuta avizovaného nastavení základní hrací doby, do švédského pokutového území přilétl centr, náhradník Milan Havel byl ve velmi výhodné palebné pozici úplně sám, jenže balon netrefil vůbec dobře. Dobrá příležitost byla zmařená, i když: kdyby padl gól, zkoumalo by se, zda se Havel neocitl v ofsajdu.

„Trenér to s některými z nás dopředu konzultoval," pověděl záložník Antonín Barák. „Říkal nám, že se jim tahle varianta i vzhledem k absencím jeví jako nejlepší. Všichni jsme s tím souhlasili. Byli jsme na to připravení. Myslím, že to rozestavení bylo dobré. Neodehráli jsme špatný zápas a nemáme se za co stydět. Byli jsme dobře připraveni," doplnil.