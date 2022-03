Konec? Je mi proti srsti to teď řešit, říká Šilhavý o své pozici u reprezentace po porážce ve Švédsku

„Jsem zklamaný, kluci v kabině mají hlavy dole. Byť Švédové mají skvělé hráče, cítili jsme, že jsme na penalty měli. Přes všechny problémy, které nás potkaly, musím kluky za výkon pochválit," pravil kouč národního týmu Jaroslav Šilhavý krátce poté, co zhasla naděje, že Česko by mohlo po šestnácti letech znovu startovat na mistrovství světa.

Rozhodnutí nebude na něm. On i celý jeho trenérský štáb mají smlouvu do července, Šilhavý a spol. by tak měli mužstvo skládat a kočírovat minimálně pro červnové zápasy v Lize národů.

„Já to nerozhodnu. Nevím, jak to bude. Je mi proti srsti to teď řešit. Jsem připravený na cokoliv, musíme si všechno i s kolegy vyhodnotit. Posledního července nám končí smlouvy, pak bychom měli sedět s vedením a výkonným výborem. Uvidíme, co se stane," řekl Šilhavý o své pozici.