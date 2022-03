Neuznaný Kuchtův gól? Sudí pískal faul Brabce. Nemá cenu cítit křivdu, říká Barák

Solna (od našeho zpravodaje) - Brabec šel do souboje se švédským kapitánem rukou napřed, ale podle opakovaných záběrů se nezdálo, že by použil nějak zvlášť velkou intenzitu. Jeho hlavičku brankář Robin Olsen vyrazil a Kuchta, který se předtím snažil zasáhnout míč skluzem, se rychle zvedl, s trochou štěstí si balon zpracoval a poslal ho do brány.

Nechtěl spekulovat, jak by to další průběh utkání ovlivnilo. „Bohužel je to tak, jak to je. Už to nezměníme. Přišlo mi to jako sporný moment. Rozhodčí možná chyboval, možná ne, možná se upísknul. Mohlo nám to pomoct, ale nemuselo. Zápas teprve začínal. V těchto utkáních může rozhodovat jedna chyba, první gól, ale nemá cenu teď cítit křivdu. Musíme jít dál," prohlásil Barák.