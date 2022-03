Rusko se odvolalo k soudu v Lausanne. Bude se hrát baráž o Katar až v červnu?

„Vedení našeho fotbalu jedná naprosto správně. Musíme se postavit za svá práva. Šance jsou malé, ale existují. Problémem je nedostatek času, protože termíny play off se blíží. Nezapomínejme, že CAS je byrokratickou organizací a je nepravděpodobné, že rozhodne do dvou týdnů," citují ruská média někdejšího generálního sekretáře Ruské fotbalové unie Anatolije Vorobjeva.

„S největší pravděpodobností není šance, že by CAS rozhodl před kvalifikačním zápasem s ruskou reprezentací. Ale jde o další budoucnost - o Ligu národů, evropské poháry. A za to je třeba bojovat," nechal se slyšet pro Sport24 Vorobjev.

Značně skeptický k účasti v baráži je i trenér ruské fotbalové reprezentace Valerij Karpin. „Když vidím, co se nyní děje ve světě, máme velmi malou naději. Je to ovšem názor můj, nikoli Ruské fotbalové unie. Dalo by se to nazvat hledáním naděje v bezvýchodné situaci."