Souček: Hrajeme o největší úspěch v reprezentační kariéře. Snad si sem Holeš přenese fantastickou formu

Solna (od našeho zpravodaje) - „Ale na hřišti se budu snažit odvádět stejnou práci. Na maximum," dodala opora z West Hamu.

Čeká vás nejdůležitějších pět dní v reprezentační kariéře? Hrajete se Švédy, když je porazíte, utkáte se o místo na mistrovství světa s Poláky.

Všichni víme, co tyhle dny v našich životech znamenají. Po šestnácti letech se můžeme probojovat na mistrovství světa. Koncentrujeme se, co to jde. Hrál jsem na EURO, zažil jsem na něm úspěch, ale světový šampionát je jiný level. Kdyby se to zvládlo, byl by to pro mě největší úspěch v reprezentační kariéře.

Máte ale hodně zraněných hráčů. Budete muset kvůli řadě absencí uzpůsobit vaši hru?

Každý hráč, který chybí, je ztrátou. To všichni víme, takový je ale fotbal, nemůžeme na to myslet. Všichni jsme dostali pozvánku po právu. Věřím, že jsme všichni připravení a odhodlaní jít do zítřejšího zápasu.

Cítíte jako kapitán větší zodpovědnost?

Zodpovědnost cítím stejnou od prvního startu za reprezentaci. Vždy budu dělat maximum pro nároďák. Když jsem převzal pásku, zůstalo to stejné. Mladším hráčům budu chtít pomoct, něco jim říct, aby se cítili komfortně. Ale na hřišti se budu snažit odvádět stejnou práci. Na maximum.

Byl byste raději, kdyby hrál Tomáš Holeš vedle vás ve středu zálohy, nebo za vámi na pozici stopera?

Nechci to komentovat. Ale Holi je ve fantastické formě ze Slavie a doufám, že si ji přenese i sem.

Jak velkou komplikací je, že obrana bude hrát v úplně novém složení?

Každá ztráta je ztráta. Ale na tréninku jsme si něco ukázali, koukali jsme na video. Důležitá bude komunikace. Obrana a celý tým budou spolupracovat, potáhneme za jeden provaz a půjdeme za společným cílem.

Švédům bude chybět vykartovaný Zlatan Ibrahimovic. Je to pro vás výhoda?

Zlatan je jeden z nejlepších útočníků za posledních dvacet let, hodně ho uznávám na hřišti i mimo něj. Je to velká persona celého Švédska. Je to pro ně ztráta, takový hráč by chyběl každému. Budeme se soustředit na ostatní, ale teď se koncentrujeme hlavně sami na sebe.

Trenér fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý před baráží ve ŠvédskuVideo : FAČR

Jak moc se vám zkomplikoval program tím, že jste přiletěli do Švédska až ve středu?

Jistě narážíte na problém s letadlem. Museli jsme odletět o den později, tak jen doufám, že se bude opakovat historie z mistrovství Evropy. Tehdy se nám stal před cestou do Budapešti na osmifinále stejný problém a pak jsme Nizozemce porazili. Jestli to bude takhle, budu jen rád. Jsme po všech stránkách připravení.

Z anglické Premier League znáte ze švédských například hráčů Dejana Kulusevského z Tottenhamu či Victora Lindelöfa z Manchesteru United. Co o nich soudíte?