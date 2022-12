Nizozemsko

Tradiční soupeři se na MS poprvé utkali v roce 1974, kdy Nizozemci zvítězili ve skupině 4:0. Na následujícím domácím šampionátu je ale Argentina porazila ve finále 3:1 po prodloužení a získala první z dosavadních dvou trofejí pro mistra světa. O 20 let později byli ve čtvrtfinále úspěšnější Evropané (2:1). V roce 2006 skončil vzájemný souboj ve skupině bez branek a o osm let později dospělo jejich semifinále za stavu 0:0 až do penaltového rozstřelu, v němž se radovali Argentinci.