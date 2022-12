Během večera prožil širokou škálu pocitů. Přestože v závěru prvního poločasu neproměnil Lionel Messi pokutový kop, po závěrečném hvizdu mohl slavit vítězství 2:0 a postup do osmifinále z prvního místa ve skupině C.

Argentina měla po šokující úvodní prohře 1:2 se Saúdskou Arábií nůž na krku, vítězstvím 2:0 nad Mexikem se však vrátila do hry o postup a proti Polákům předvedla nejlepší výkon na turnaji. „Diego by byl určitě velmi šťastný a pyšný, kdyby viděl náš poslední zápas ve skupině. Teprve nedávno jsem se dozvěděl, že v Kataru můžu překonat jeho rekord v počtu odehraných duelů na MS. Určitě by měl ze mě radost, vždy mi projevoval náklonnost a těšil se, když se mi na hřišti dařilo," líčí Messi.