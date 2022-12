Giroud předčil Henryho a stal se historicky nejlepším střelcem Francie. Splnil se mi dětský sen, raduje se

Našel si kolmici Kyliana Mbappého a z druhého doteku ji přesně uklidil do dolního rohu svatyně Polska. Olivier Giroud tak nejen otevřel nedělního osmifinále utkání MS v Kataru, které Francie nakonec vyhrála 3:1, ale také se nesmazatelně zapsal do historických tabulek francouzské kopané. Jednalo se totiž o jeho 52. branku za národní tým, 36letý matador tak přeskočil legendárního Thierryho Henryho a stal se vůbec nejlepším střelcem reprezentace své země. „Splnil se mi dětský sen," rozplýval se forvard, jemuž by takto zářnou kariéru dříve predikoval jen málokdo.

Sestřih osmifinálového utkání MS Francie - PolskoVideo : Česká televize

Článek Giroud totiž ještě ve 23 letech neměl na kontě ani jediný start ve francouzské Ligue 1, navíc nikdy nebyl ani součástí mládežnických výběrů Francie. Jeho angažmá v Montpellieru, s nímž v roce 2012 překvapivě získal mistrovský titul, mu ale otevřelo dveře jak do světových velkoklubů, tak do reprezentace, kde si svůj debut odbyl v pětadvaceti. Urostlý útočník se prakticky po celou kariéru potýká s přehnanou kritikou, jeho herní styl totiž zdaleka není tak pohledný, jako tomu je u jiných francouzských hvězd. „Nekouká se a něj tak hezky, jako na Mbappého, který disponuje skvělou rychlostí a prací s míčem. Ví ale přesně, v čem je silný, a dokáže toho využívat," uvědomuje si kouč národního mužstva Didier Deschamps. MS ve fotbale Máš štěstí, že nejsi přede mnou. Jinak ... Kouč Francie sepsul svěřence za zlato na krku Dokonce i poté, co s Francií Giroud v roce 2018 pozvedl nad hlavu trofej pro mistra světa, byl jeho příspěvek pro tým zpochybňován. Ačkoliv byl totiž útočnou jedničkou svého týmu, za celý turnaj se mu nepodařilo vystřelit na bránu. „Je pro nás ohromně přínosný, i když góly nedává," bránil tehdy svého svěřence Deschamps. Ten při zranění současného držitele Zlatého míče Karima Benzemy na Girouda sází i v Kataru, a důvěru mu zatím hráč, působící v AC Milán, splatil třemi trefami, díky kterým přeskočil Henryho v historické tabulce reprezentačních střelců. „Olivier byl často neprávem kritizovaný, musel tedy ukázat ohromnou psychickou sílu. Dát tolik branek na mezinárodní úrovni je něco neuvěřitelného," gratuloval Giroudovi k výjimečnému počinu Deschamps. Fotbal Macronovi vyšel tip, Francouzi jsou už ve čtvrtfinále. Mbappé nás umí dostat z problémů, děkoval trenér