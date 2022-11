Jako by už předem tušil, že jeho velká chvíle přichází. V 65. minutě zavřel oči, zhluboka se nadechl, proměnil pokutový kop a zapsal se do fotbalové historie. Jako první skóroval na pěti různých mistrovstvích světa. Portugalsko porazilo Ghanu 3:2.

„Myslím si, že Cristiano je fenomén, legenda... I za 50 let o něm budeme pořád mluvit," zdůrazňuje Fernando Santos, trenér Portugalska.

Sám CR7 ujišťuje, že kontroverzní působení v Manchesteru United je pro něj již uzavřeno a v Kataru za něj budou mluvit jen výkony na hřišti. „Byl to týden, který ukončil tuto kapitolu. Je to za mnou a teď chci vykročit vpřed správnou nohou."

Na rekordy je expert. Ronaldo se stal druhým nejstarším hráčem, který skóroval na MS (37 let, 292 dní), za Rogerem Millou v roce 1994 za Kamerun (42 let, 39 dní). Toto maximum mu ovšem uniká, v době příštího turnaje v roce 2026 mu bude „jen" 41 let.