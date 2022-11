Každých sto metrů stojí borec s megafonem, ze kterého se co tři vteřiny ozývá: metro is this way, metro is this way... Parťáci vedle nich donekonečna ukazují směr. Přitom opět - stanici nelze minout. Z obou stran chodníku jsou bariéry. Jinam, než do metra nejde dojít.