„Naprosto geniálně funguje v Kataru doprava pro novináře. Shuttle nás doveze z centrálního tiskového střediska na všechny stadiony, na předzápasové tréninky a zpět. A to samé se týká i ubytování. Pořadatelé situovali novináře do čtvrti Al Sadd, vytvořili tam čtyři zastávky. Shuttle postupně všechny objede a nabere směr tiskové centrum.

Na portálu FIFA je jízdní řád, který řidiči dodržují. Někdy je samozřejmě potřeba dopravit se někam rychle, takže občas musím využít taxi. Ale jinak na shuttle nedám dopustit. Když dorazím s kolegy v jednu v noci ze zápasu do tiskového centra, je příjemné vědět, že tam čeká autobus, který nás doveze domů. Štrádovat v jednu v noci kilometr na metro, strávit v něm následně 25 minut a potom ještě půl kilometrů pěšky do apartmánu? Ne to by se mi vůbec nechtělo.