Legendární český režisér Miloš Forman by z dění v „pivní" části Fanfestivalu natočil trhák, za který by obdržel několik Oskarů. Jde o groteskní scény, které se poblíž promenády Corniche opakují večer co večer. Prodej totiž začíná až v 19 hodin (trvá do jedné ranní). Už hodinu a půl před otevírací dobou se před vstupem hromadí zástupy fanoušků, lačných po pivu. Mnozí z nich mají výrazy žízní trpících lidí, kteří v poušti objevili zdroj vody. Areál pojme až 45 tisíc lidí, před branami pivní oázy můžou stát dobré dvě tisícovky. Na sobě mají dresy zemí ze všech kontinentů světa, v davu lze spatřit i postavy v dišdaše. Tedy místních Katařanů. Ochranka každou chvíli čelí dotazům, kdy už bude otevřeno a trpělivě odpovídá.