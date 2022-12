Před čtyřmi lety si Chorvaté v Rusku zahráli velké finále, letos se do něj v Kataru nepodívají. Může za to argentinský tandem Lionel Messi & Julián Álvarez, který neškodného soupeře od Jadranu v jednoznačném semifinále odsoudil k bitvě o třetí místo.

„O Messim není potřeba moc mluvit. Je to nejlepší fotbalista na světě a proti nám hrál tak, jak jsme očekávali," poznamenal chorvatský trenér Dalič.

„Někdy vám štěstí přeje, jindy vám to vrátí jiným způsobem. Utkání jsme měli pod kontrolou jen první půlhodinu, proto jsme prohráli," dodal Dalič.

Jeho chlapci proti Argentině dojeli na děravou defenzivu: tři inkasované góly znamenají stejnou porci jako za předchozí čtyři utkání dohromady. „Penalta, z které padl první gól, byla příliš laciná a příliš snadná," zmínil Dalič srážku brankáře Dominika Livakoviče s Álvarezem. „Zkusili jsme se vrátit do zápasu, jenže brzy přišla druhá branka."

Chorvatům to drhlo i směrem dopředu, argentinský brankář Emiliano Martínez se moc nezapotil. „Měli jsme pár dobrých situací, ale zároveň žádné velké šance. Chyběl nám produktivní útočník," vykládal kouč Dalič. Chorvatsko se na turnaji zatím nemohlo opřít o spolehlivého střelce, pod dosavadních šest branek je podepsaných pět různých hráčů.

„Kluci cítí, že do toho mohli dát víc, ale já nikomu nic nevyčítám. Máme skvělý tým, který se dvakrát po sobě na mistrovství světa dostal mezi nejlepší čtyři. Teď se musíme připravit na sobotu a zabojovat o bronz. Musíme všichni držet při sobě a zvednout se zpátky na nohy," zavelel Dalič.

Po krachu v semifinále přišla řeč i na jeho budoucnost, ve funkci je už přes pět let. „Mám smlouvu do roku 2024 a jasný plán: dostat Chorvatsko na EURO," pravil Dalič.

Teď má ale jeden aktuálnější úkol. Dovede tým v šachovnicových dresech k druhé světové medaili za sebou? „Je to nejhorší situace, do které se můžete dostat. Prohrajete semifinále, ale musíte se z toho oklepat a poprat se o třetí místo," popsal Dalič. „Řekl jsem hráčům, že můžou být hrdí na to, čeho dosáhli. A že pořád ještě není konec."