Dauhá (od našeho zpravodaje) - „Strávil jsem v Kataru pět let. Každý den jsme měli kondiční cvičení, začínalo se pravidelně deset minut před pátou ráno. Než vyšlo slunce. Ministerstvo vnitra začalo s projektem přípravy speciální jednotky krátce po tom, co bylo Kataru přiděleno pořadatelství šampionátu. Příprava na bezpečnost šampionátu byla tedy maximální," tvrdí Píta.

Kromě tréninků kondice, během kterých jeho svěřenci polykali běžecké i silové dávky, se v terénu simulovaly kritické situace, které by mohly nastat. „Pamatuju si, že první rok jsme zkoušeli například napadení autobusu s hráči. Prováděly se veškeré eskorty, i na motorkách. Nacvičovala se třeba i demolice auta. Jenže nepřijela stará Fabia, ale nová audi A šestka. Kompletně ji zničili. Nebo rozmydlili dokonce autobus. V Kataru prostředky jsou," uvádí s úsměvem Píta.

Výcvik probíhal podle plánu, jen občas ho narušila nenadálá událost. Vojáci museli do terénu. „Přiletěla helikoptéra a kluci odletěli. To se mi ve Slavii nestane, aby mi během tréninku naskákali do vrtulníku," směje se Píta. Základna, na které pracoval, byla původně uprostřed Dauhá. Poté byla postavena nová, několikanásobně větší.