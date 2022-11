"Byl jedním z našich posledních otazníků. Do poslední chvíle jsem měl pochybnosti, ale rozhodl jsem se pro něj, protože jeho technické dovednosti jsou úžasné, a když tu bude s námi, mohla by to pro něj být velká motivace. Pořád pracuje na tom, aby se dostal zpátky do vrcholné formy," řekl na tiskové konferenci Enrique.