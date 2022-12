"Mistrovství je nesmírně dramatické, je tam spousta vynikajících zápasů. Musím říct, že jak jsem se toho zatím zúčastnil, tak mistrovství je velmi dobře zorganizováno. Ono to bylo považované za nevýhodu, ale já myslím, že je to výhoda, že tam odpadá daleké cestování. Všechny ty záležitosti jsou na několika desítkách kilometrů," řekl Fousek na tiskové konferenci po jednání výkonného výboru FAČR.

Šampionát se poprvé v historii nehraje v létě, ale až na konci podzimní části sezony. "Byly s tím obrovské problémy. Přerušily se ligy, evropské poháry musely upravit kalendáře. Je to velký nezvyk. Určité negativum bylo, že reprezentace do toho vstupovaly v podstatě z chodu. Nebyly žádné tréninkové kempy," řekl Fousek.

"Na druhou stranu čím dál víc slyším názory, že jsou to pravé fotbalové Vánoce. Že je to bezva, že si to divák v tomhle období může užít. Musíme vzít ale v úvahu, že se to pravidlem nestane. Termín červen, červenec zůstane do budoucna zachován," doplnil Fousek.