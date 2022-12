Argentinci Poláky celý zápas válcovali a prakticky je k ničemu nepustili, Robert Lewandowski a spol. ale i po porážce 0:2 nakonec mohli slavit postup, a to díky lepšímu skóre o jeden gól oproti Mexiku. Klíčem k postupu se tak stal právě Szczesny, který si byl nicméně jistý, že na penaltu po jeho zásahu rukou do obličeje Messiho vůbec nedojde.

Ze svého úspěšného zákroku měl ale pochopitelně velkou radost. „Je hezké chytit penaltu jednomu z nejlepších hráčů všech dob. Pro brankáře je to asi to nejlepší, co může zažít, na mistrovství světa je to obzvlášť dobrý pocit," lebedil si.