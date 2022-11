Francie může změnit kletbu mistrů

Francie, Itálie, Španělsko, Německo. Všechny tyto země jely v posledních dvaceti letech na některý ze světových šampionátů v roli úřadujícího mistra a jednoho ze širších favoritů, přičemž každá z nich své putování na daném turnaji ukončila již v základní skupině.

Jediní, komu se na posledních pěti mistrovstvích prokletí vyhnulo, byli Brazilci v roce 2006, kteří vypadli ve čtvrtfinále. Podaří se letos Francii nelichotivou bilanci obhájců titulu zlomit a také napravit fiasko party okolo Zinédina Zidana a Thierryho Henryho z MS 2002.

Francie Účast na MS: 16x Největší úspěch: 2x mistr světa (1998, 2018), 2x mistr Evropy (1984, 2000) Cesta na MS: 1. místo v kvalifikační skupině před Ukrajinou bez porážky Trenér: Didier Deschamps (54 let) Nejlepší střelec v kvalifi kaci: Antoine Griezmann (Atlético Madrid, 6 gólů) Osobnosti týmu: Karim Benzema (Real Madrid, útočník), Kylian Mbappé (Paris SG, útočník), Hugo Lloris (Tottenham, brankář) Pořadí na žebříčku FIFA: 4.

Co se týče kvality kádru, předpoklady k tomu rozhodně má. Francouzi disponují jednou z nejnabitějších ofenziv na turnaji, kterou by měli táhnout především rychlík Kylian Mbappé a současný držitel Zlatého míče Karim Benzema.

Ten se navíc do nominace na vítězný šampionát před čtyřmi lety nevešel z důvodu předchozího vydírání spoluhráče z reprezentace Mathieu Valbueny, o motivaci tak nouzi mít rozhodně nebude. „Stát se s Francií mistrem světa je můj sen, věřím v sílu týmu a řadím nás jednoznačně mezi favority," hodnotil šance na úspěch sám 34letý šutér.

Značně kontroverzní termín turnaje ale znamená, že Francii budou chybět dva muži, kteří se pod zisk trofeje před čtyřmi lety výrazně podepsali. Ve středu pole totiž tenkrát excelovali N'Golo Kanté a Paul Pogba, nyní ale ze zdravotních důvodů v konečné nominaci oba chybí, a bude tak potřeba složit úplně novou záložní řadu. „Kanté je opravdový motor týmu, modelový profesionál, Pogba zase neuvěřitelně komplexní hráč. Skvěle se doplňují," vychvaloval své hvězdné duo kouč Didier Deschamps.

Co nabídne Sport.cz během MS ve fotbale?Video : Sport.cz

Zdviženým vykřičníkem pro mužstvo pod jeho vedením pak zajisté zůstávají poslední výsledky. Francie se vyloženě protrápila k udržení v elitní skupině Ligy národů, kde ji od poslední příčky dělil jediný bod. Dvakrát podlehla Dánsku a jednou Rakousku, tedy mančaftům, které by papírově porážet zajisté měla.

I přes to ale legendární obránce Marcel Desailly svým krajanům věří. „Francie smete jakéhokoli soupeře, ať už Brazílii, Argentinu, nebo Belgii. Myslím, že klidně může obhájit titul," nekrotí očekávání mistr světa z roku 1998.

Naplní Deschampsův výběr jeho slova, nebo ostudně odjede domů po skupinových bojích tak jako čtyři z posledních pěti šampionů?

Dánsko po loňském Euru sní o další jízdě a Jan Žambůrek říká: Eriksenův příběh inspiruje, Hjulmand je fajn chlap

Simon Kjaer, Kasper Schmeichel, Christian Eriksen... Loni se statečným Dánům tleskalo za postup do semifinále EURO poté, co se jeden z nich podruhé narodil, a silná generace má hlad i letos. „Celá země se těší, až to v Kataru vypukne," hlásí z Viborgu záložník české jednadvacítky Jan Žambůrek. „Dánský fotbal je nahoře a na mistrovství světa se bude znovu chtít ukázat."

Takže královstvím už cloumá fotbalová horečka?

Ta začala už loni, návštěvnost dánské ligy se po úspěšném EURO zvedla. Přitom drtivá většina reprezentantů je ze zahraničních klubů. Z dánské ligy se do ciziny přestupuje často, což se týká i mladých talentů. Brzy chodí ven a většinou se tam dokážou uchytit. Potom z toho těží i nároďák.

Dánsko Účast na MS: 6x Největší úspěchy: mistr Evropy 1992 Cesta na MS: první tým kvalifikační skupiny s jednou porážkou Trenér: Kasper Hjulmand (50 let) Nejlepší střelci v kvalifikaci: Joakim Maehle (Atalanta, 5 gólů), Andreas Skov Olsen (FC Bruggy, 5 gólů) Osobnosti týmu: Simon Kjaer (AC Milán, obránce), Kasper Schmeichel (brankář, Nice), Christian Eriksen (Manchester United, záložník) Pořadí na žebříčku FIFA: 10.

Reprezentační trenér Kasper Hjulmand ale dánskou ligu nepřehlíží, viďte?

Pravidelně chodí po klubech, aby udržoval kontakty. Zastavil se taky u nás ve Viborgu a bavil se i s námi cizinci. Moc fajn chlap, který má přirozený respekt.

Je po loňském tažení na EURO pro fanoušky bohem?

Naprosto, mají v něj maximální důvěru. Celé Dánsko ví, že to v Kataru nebude snadné. Ani jeden přátelák, dlouhá cesta a nejlepší soupeři na světě. Ale tahle skvělá generace už několikrát ukázala, že na to má.

I díky uzdravenému záložníkovi Eriksenovi, jenž je po loňském srdečním kolapsu zpátky ve formě a září v Manchesteru United?

To byl hodně silný příběh... Na začátku EURO bojoval o život a pak všichni hráli pro něj. V tom je fotbal krásný: nikdy nevíte, čím vás překvapí. Jednou příjemně, podruhé smutně. Pokud ale hodně chcete a dokážete zabojovat, zvládnete cokoliv.

A jak Dánové zvládnou mistrovství světa?

Ve skupině s Francií, Austrálií a Tuniskem by měli mít na postup. Pak už je to vabank, ale určitě by znovu mohli dojít daleko. Velká část hráčů je v nejlepších letech a v Kataru by toho měli využít.

Program skupiny D 22. listopadu 14:00 DÁNSKO–TUNISKO 22. listopadu 20:00 FRANCIE–AUSTRÁLIE 26. listopadu 11:00 TUNISKO–AUSTRÁLIE 26. listopadu 17:00 FRANCIE–DÁNSKO 30. listopadu 16:00 AUSTRÁLIE–DÁNSKO 30. listopadu 16:00 TUNISKO–FRANCIE

Socceroos velebí i tančícího šaška

Série nekončí. Přes interkontinentální play off si Australané zajistili již pátou účast na elitním turnaji za sebou. Socceroos stál v cestě i koronavirus, řadu utkání museli přeložit na neutrální půdu. „Prožili jsme těžký rok. Z dvaceti kvalifikačních zápasů jsme jich šestnáct odehráli venku mimo Austrálii," poukazuje trenér Graham Arnold.

Baráž s Peru na neutrálním hřišti v katarském Rajjánu skončila bez branek, musel tak rozhodnout penaltový rozstřel. Před ním svérázný kouč zariskoval. Stáhl brankářskou jedničku Matthewa Ryana a mezi tyče poslal jeho náhradníka Andrewa Redmaynea.

„Bylo to předem plánované, sám Andrew to ale nevěděl. Mohl by pak být nervózní," kření se Arnold. Bláznivý kousek mu vyšel, Redmayne v rozstřelu postup opravdu vychytal. Především díky šíleným tanečkům, které na brankové čáře před každou exekucí předváděl. „Vymysleli jsme to s trenérem. Do tanečků jsem se položil, myslím, že jsem tím soupeře rozhodil," usmívá se i Redmayne.

Austrálie Účast na MS: 6x Největší úspěchy: osmifinále MS 2006, vítěz Asijského poháru (2015) Cesta na MS: 3. místo v kvalifikační skupině se třemi porážkami, postup v baráži přes SAE a pak v mezikontinentální baráži přes Peru Trenér: Graham Arnold (59 let) Nejlepší střelec v kvalifikaci: Jamie Maclaren (Melbourne City, 7 gólů) Osobnosti týmu: Matthew Ryan (FC Kodaň, brankář), Aaron Mooy (Celtic, záložník), Mathew Leckie (Melbourne City, útočník) Pořadí na žebříčku FIFA: 38.

Všechno už tady jednou bylo. Podobné prostocviky při penaltách předváděl Jerzy Dudek, když Liverpoolu vychytal triumf ve finále Ligy mistrů 2005 proti AC Milán. V Polsku se pak šířila výzva Zatancuj Dudka... „Jo, vypadal jsem jako šašek. Pokud však pomůžu týmu tím, že ze sebe udělám blázna, jsem šťastný. Nikdy jsem nepomyslel, že bychom mohli prohrát. Postup? Čirá euforie!" líčí Redmayne.

Klokani nemají velké hvězdy, zato však silný týmový duch. „Teď jsme tady, užíváme si to, jako by to bylo poprvé a zároveň naposled. Ukážeme naši sílu," slibuje Arnold.

Tunisané chtějí první postup

Pět účastí, dohromady dvě výhry a ani jednou postup ze skupin. Bilance Tuniska na mistrovství světa současný tým straší a motivuje. Soubor trenéra Jalela Kadriho se poprvé touží procpat do vyřazovací fáze. Favoritem ale rozhodně není.

Lidé moc nevěří schopnostem nezkušeného kouče, v týmu nenajdete zvučná jména. „Hvězdné hráče nemáme už šest nebo sedm let, ale myslím, že v tom je naše síla. Jsme soudržná parta, která může soupeřit s velkými mužstvy," je přesvědčen útočník Vahbí Chazrí.

Tunisko Účast na MS: 6x Největší úspěch: mistr Afriky (2004) Cesta na MS: 1. místo v kvalifikační skupině s jednou porážkou a vítěz baráže proti Mali Trenér: Jalel Kadri (50 let) Nejlepší střelec v kvalifikaci: Vahbí Chazrí (Montpellier, 3 góly) Osobnosti týmu: Júsif Msakní (Al-Arabi, útočník), Alljís Schirí (Kolín nad Rýnem, záložník), Vahbí Chazrí (Montpellier, útočník) Pořadí na žebříčku FIFA: 30.

Tunisané ale neřeší jen fotbalové starosti, mezi které patří i obavy z výkonů brankářů. Řadí se mezi týmy, jejichž účast v Kataru probírali funkcionáři a fotbaloví diplomaté mimo hřiště. Mezinárodní fotbalové federace FIFA se nelíbilo, že stát šťoural do chodu tamního svazu, a dokonce pohrozila africké zemi vyřazením ze šampionátu. K tak drastickému opatření ale nedošlo. „Každou negativní energii proměníme v pozitivní," glosoval to šéf tuniského svazu Wadí Al-Džarí.