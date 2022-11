„Věřím, že většina portugalských fanoušků bere Ronalda pořád jako nejlepšího fotbalistu světa, ale významná část jeho postavení zpochybňuje. Mnoho lidí si myslí, že hraje tak, jak chce, a také vznikla představa, že Cristiano má moc nad Santosem, který dělá to, co Cristiano chce," popsal Tadeia vnímání Portugalců.

O volného Suáreze se zajímaly Ajax, Inter Milán či Sevilla, ale nakonec se vrátil do Uruguaye. A vy už víte, že jeho krátká mise skončila happy endem. Dvě z podzimních osmi tref si schoval na rozhodující bitvu o titul s Liverpoolem, víc než sto let starým klubem z Montevidea.

„Udělal jsem dobře, že jsem se vrátil domů. Moc jsem si to užil. Slavit titul s rodinou a blízkými je prostě k nezaplacení," líčil během dlouhých oslav. Spekuluje se, že po karnevalu v Kataru odejde do Major League Soccer, prý pro něj chystá smlouvu Los Angeles Galaxy.

Teď je tu ale ještě jedno aktuální dobrodružství, Luis Alberto Suárez Díaz vyhlíží svoje dost možná poslední mistrovství světa. Jižní Afrika 2010: rukama odrazil míč letící do branky a pak smolně prohrál bitvu o bronz s Německem. Brazílie 2014: skandálně rafnul do ramene Itala Giorgia Chielliniho a čtyři měsíce si nezahrál. Rusko 2018: nevynechal ani minutu a na konci litoval hořkého vyřazení ve čtvrtfinále s Francií. Jakou tvář ukáže v Kataru?

„Ten zápas jsem si tehdy hodně užil, byť jsme prohráli. Pamatuji si, že snad každý tehdy v Ghaně plakal. Ale teď je to dobrá šance jim to vrátit, porazit je a kvalifikovat se do další fáze," říká 23letý stoper, který do Jablonce přišel v létě z Estonska přes krátkou zastávku v Českých Budějovicích.