Nepočítám s tím, že šampionát vyhrajeme, říká jediný Belgičan z české ligy

Nenechá si ujít žádný zápas svých krajanů na MS v Kataru, ale ve větší úspěch Belgie gólman Liberce Olivier Vliegen příliš nevěří. „Kouč Martínez sází pořád na stejné hráče. Třeba Hazard bude hrát, i když nemá formu," říká jediný Belgičan působící v české lize.

Jde o poslední šanci, aby generace Belgičanů kolem Kevina de Bruyneho dostála své přezdívce zlatá?

Myslím, že ano, ale bude to mít hodně těžké. Šanci samozřejmě máme, ale osobně s tím moc nepočítám. Ani v Belgii nejsou ta očekávání tak velká jako například před loňským evropským šampionátem. Počítá se tak se čtvrtfinále, maximálně semifinále. V Kataru jsou další konkurenti jako Brazílie či Argentina. A víme, že Lukaku není zdravý, trénuje v Belgii s kondičákem, Hazard zase nemá formu.

Belgie Účast na MS: 14x Největší úspěch: třetí místo na MS 2018 Cesta na MS: první místo v kvalifikační skupině bez porážky Trenér: Roberto Martínez (49 let) Nejlepší střelec v kvalifikaci: Romelu Lukaku (Inter Milán, 5 gólů) Osobnosti týmu: Kevin De Bruyne (Manchester City, záložník), Thibaut Courtois (Real Madrid, brankář), Romelu Lukaku (Inter Milán, útočník) Pořadí na žebříčku FIFA: 2. místo

Na posledním MS Belgie brala bronz. Je ten tým už za svým zenitem?

Tehdy všichni byli v tom nejlepším fotbalovém věku, ale od té doby už uplynulo čtyři a půl roku. Třeba Mertensovi bude na jaře už 36 let. Hráči již nejsou tak rychlí a pohybliví a podle mě už mají lepší časy opravdu za sebou. Trenér Martínez přitom sází pořád na stejné hráče. Už se třeba nechal slyšet, že Hazard bude hrát od začátku.

Přitom v Realu Madrid nemá dobrou sezonu.

Ano, moc nehraje a spíš sedí na lavičce. A všichni v Belgii říkáme, že musí hrát Leandro Trossard z Brightonu, protože on dává v Anglii góly a pravidelně hraje. Martínez však už řekl, že Hazard je pro něj křídlo číslo jedna. Věří mu a je jedno, jestli má, nebo nemá formu. Je prostě Hazard, kapitán a bude hrát.

Je to v Belgii velké téma?

Je. Teď se taky v médiích řešilo, že by bylo dobré, aby už na mistrovství nejel Mertens, protože v květnu mu bude 36 let, a navíc hraje v Turecku. Přitom tam jsou lepší a mladší hráči s větším potenciálem.

Myslíte, že by v případě neúspěchu Martínez jako kouč Belgie po šesti letech skončil?

No, už je tam dlouho. Ale on sám je teď svým šéfem, takže by musel vyhodit sám sebe, takže těžko říci, jak by to bylo. Osobně bych však už nějakou změnu přivítal. Je tam už šest let a furt hrajeme stejně.

Kdo podle vás ze skupiny F postoupí?

Myslím, že s Belgií půjde do osmifinále Chorvatsko. Kádr má kvalitní. Kanada má také některé hráče hodně dobré, ale pro ně je to po dlouhé době první turnaj. I Maroko má dobré fotbalisty, ale ti jsou spíš individualisté a nehrají týmově.

Akcie Belgie zvyšuje forma, kterou má klíčový hráč Kevin de Bruyne, souhlasíte?

Teď má v Manchesteru City dobrou formu. I kouč Guardiola ho chválí, že je zpátky na té nejvyšší úrovni a hraje dobře. Je i produktivní, dává góly, má asistence.

Program skupiny F 23. listopadu 11.00 hodin MAROKO–CHORVATSKO 23. listopadu 20.00 hodin BELGIE–KANADA 27. listopadu 14.00 hodin BELGIE–MAROKO 27. listopadu 17.00 hodin CHORVATSKO–KANADA 1. prosince 16.00 hodin CHORVATSKO–BELGIE 1. prosince 16.00 hodin KANADA–MAROKO

Podle některých by na turnaji mohl překvapit jako jeho nástupce i teprve 21letý Charles de Ketelaere z AC Milán. Váš názor?

Záleží, jestli vůbec dostane šanci. Podle mě možná tak maximálně na posledních patnáct minut. Ale když dá gól nebo na něj nahraje, tak získá sebevědomí a je to možné. Ale podle mě má trenér opravdu svou vyvolenou sestavu a tu moc nemění, takže těžko předvídat.

A co vy, sníte o reprezentaci?

(usměje se) Dostat se do reprezentace je těžké. Courtoisovi je třicet let, ještě může klidně šest let chytat. Za šest let mně bude taky už dvacet devět let. Nepočítám s tím. Kromě Courtoise z Realu je tam ještě Mignolet z Brugg a Casteels z Wolfsburgu. Můj čas asi ještě nenastal. Z Liberce je to ještě těžší, možná bych musel ještě někam přestoupit, abych měl šanci. (směje se)

Ale před pěti lety jste s Anderlechtem hrál juniorskou Ligu mistrů. S kým se osobně ze současných reprezentantů znáte?

Hrál jsem spolu se Saelemaekersem z AC Milán, Albertem Sambi Lokongou z Arsenalu, Verschaerenem z Anderlechtu, s Bornauwem z Wolfsburgu a v Genku jsem trénoval s Trossardem.

Po senzaci Kanada řešila chaos

O co déle Kanada na fotbalovém MS chyběla, o to hlasitěji na sebe po senzačním postupu na turnaj do Kataru upozorňovala. A nutno dodat, že spíš v tom negativním smyslu.

Hokejová velmoc zaskočila fotbalový svět už na konci března, když si zajistila historicky druhou účast na světovém šampionátu. Předtím si na něm zahrála jen v roce 1986 v Mexiku, kde prohrála všechny zápasy, aniž vstřelila gól. A že se s javorovým listem příliš nepočítalo ani tentokrát dokládá i fakt, že jako jediný tým šampionát neodehraje ve zbrusu nových, speciálně pro fotbalový svátek zhotovených dresech.

Proč? Firma nestačila zareagovat na kanadský progres a nestihla je vyrobit. Jejich produkce údajně zabere v průměru rok a půl, muselo by se tak začít už na jaře minulého roku. Jenže tehdy senzační jízda Kanady kvalifikací teprve začínala...

Kanada Účast na MS: 2x Největší úspěchy: Vítěz Zlatého poháru CONCACAF 1985 a 2000 Cesta na MS: první v kvalifikační skupině se dvěma porážkami Trenér: John Herdman (47 let) Nejlepší střelec v kvalifikaci: Cyle Larin (Club Bruggy, 6 gólů) Osobnosti týmu: Alphonso Davies (Bayern Mnichov, obránce), Jonathan David (Lille, útočník), Cyle Larin (Club Bruggy, útočník) Pořadí na žebříčku FIFA: 41. místo

„Jen to dokazuje to, že nám nikdo nevěřil. Myslím, že ani Kanada. Jediný, kdo opravdu věřil byl kouč a jeho tým," přiznal obránce Sam Adekugbe.

Kanada byla na začátku kvalifikace v žebříčku FIFA až na 72. místě, přesto kouč John Herdman vyhrál skupinu před Mexikem a USA a jako první trenér v historii dovedl na světový šampionát mužský i ženský tým. „Kanada je fotbalová země, věřte tomu. Tohle je jen začátek," jásal po postupu.

Jenže poté už na sebe Kanada upozorňovala především chaosem. Nejprve si domluvila přátelský zápas s Íránem, za což čelila ostré kritice. Před téměř třemi lety totiž iránská armáda v Teheránu omylem sestřelila letadlo, ve kterém zahynulo 63 Kanaďanů. Přípravný zápas pak asociace raději zrušila a domluvila náhradní s Panamou. Ale ani ten se neodehrál, neboť kanadští reprezentanti kvůli sporu se svazem o výši prémií za postup stávkovali. Čím Kanada zaujme na samotném turnaji?

Postup, pak velký třesk

Netradiční rošáda. Maroko dovedl na šampionát světoběžník bosenského původu Vahid Halihodžič. Navzdory úspěšné kvalifikaci však doutnající napětí vyřešilo vedení svazu rázně. Pouhé tři měsíce před MS se novým trenérem stal francouzský rodák Valíd Radžradžuí. Bývalý obránce prožil většinu kariéry ve Francii, působil však také ve Španělsku či v Kataru.

„Za reprezentaci jsem hrával, ale nikdy jsem nebyl dost dobrý, abych se dostal na mistrovství světa. Naštěstí jsem teď dostal druhou šanci jako trenér. Mám rád Guardiolu, Simeoneho, nejvíc Ancelottiho. U mužstva však budu preferovat poziční hru, která vyhovuje stylu marockých hráčů," avizuje kouč, který loni dovedl Casablanku do finále Africké Ligy mistrů. Proto byl po velkém třesku jasnou volbou.

Maroko Účast na MS: 6x Největší úspěch: mistr Afriky 1976 Cesta na MS: první v kvalifikační skupině bez porážky a vítěz baráže s DR Kongo Trenér: Walid Regragui (47 let) Nejlepší střelec v kvalifikaci: Ajjúb El Kábí (Hatayspor, 5 gólů) Osobnosti týmu: Hakím Zijach (Chelsea, záložník), Najíf Adžuird (West Ham, obránce), Júsuf Nasjrí (Sevilla, útočník) Pořadí na žebříčku FIFA: 22. místo

„Máme těžkou skupinu s vicemistry světa (Chorvatsko) a třetím týmem posledního šampionátu (Belgie). Nechceme však být v závěsu za našimi soupeři. Máme kvalitní, nabité mužstvo. Řada zkušených hráčů působí v prestižních klubech a na jejich místa se tlačí mladí, o kterých také brzy uslyšíme," varuje Radžradžuí konkurenty.

Maroko je na MS pošesté, nejdále došlo v Mexiku 1986 do osmifinále. V nominaci je devět pamětníků předchozího šampionátu. Jen proti Kanadě nebudou Atlasští lvi ve skupině outsidery, hvězdy však mají. Třeba Jasín Bunú, který před časem v Seville připravil o místo jedničky Tomáše Vaclíka, je řazen k nejlepším brankářům na světě.

Modrič ztratil parťáka. Rozloučí se i on?

Chorvatský tým mění svá poznávací znamení, nikoliv sílu. „Ta bude stejná jako před čtyřmi roky," je přesvědčený Milan Martinovič, chorvatský hráčský agent se silnou vazbou na Česko. Výběr trenéra Zlatka Daliče bude na mistrovství světa v Kataru obhajovat stříbrné medaile z posledního šampionátu. „Myslím, že čtvrtfinále by mělo být minimem," zamýšlí se Martinovič nad schopnostmi mužstva v dresech s červenobílou šachovnicí.

Šest hráčů, kteří nastoupili před čtyřmi lety v Moskvě ve finále proti Francii v základní sestavě, v současném mužstvu nefiguruje. Jiná je obrana, Chorvaté disponují stopery, již mohou udělat velkou kariéru. Dvacetiletý Joško Gvardiol z Lipska se líbí kolosům z Premier League, dvaadvacetiletého Josipa Šutala z Dinama Záhřeb přesun na zajímavou adresu brzy také zřejmě nemine.

Chorvatsko Účast na MS: 5x Největší úspěchy: druhé místo na MS 2018 Cesta na MS: první místo v kvalifikační skupině s jednou porážkou Trenér: Zlatko Dalič (56 let) Nejlepší střelec v kvalifikaci: Luka Modrič (Real Madrid), Mario Pašalič (Atalanta), Ivan Perišič (Tottenham, všichni 3 góly) Osobnosti týmu: Luka Modrič (Real Madrid, záložník), Marcelo Brozovič (Inter Milán, záložník), Ivan Perišič (Tottenham, záložník) Pořadí na žebříčku FIFA: 12. místo

V záloze najdete už jen Luku Modriče. Jeho parťák Ivan Rakitič se s reprezentací rozloučil před více než dvěma lety. „Zatím není tolik vidět, že nehraje. Ale pro mě byl nepostradatelný," přiznává Martinovič.

Chorvaté se už možná pomalu připravují i na éru bez Modriče, který v sedmatřiceti přemýšlí co dál. „Hlavní postava týmu, osobnost, profesionál. Všichni ho respektují a zároveň chtějí, aby pokračoval. Podle posledních zpráv jedná s Realem Madrid o prodloužení smlouvy. Ale i tak je otázka, jak by to zvládal fyzicky. Vždyť v Realu odehraje přes padesát zápasů za sezonu. Naznačil, že by mohl skončit, ale teď se o tom přestalo mluvit. Taky bude záležet na výsledku na šampionátu," vypočítává hráčský manažer, který mimo jiné zastupuje útočníka Petara Musu.