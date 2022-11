Řeč už před výkopem musela pochopitelně přijít i na to, kdo je favoritem MS. "Hrát roli budou hrát klimatické podmínky a to ve prospěch Brazílie a Argentiny," míní Rada a Jan Malý souhlasí. "Francie to bude mít bez Benzemy těžké, jsem zvědavý na Němce, kteř mají v nominaci mix zkušenosti a mládí. Oni jsou dlouhodobě turnajový tým. Musí postoupit ze skupiny a pak... Záležet bude, jak na tom bude brankář Neuer, to je klíč. Úspěch bych jim přál," líčí Rada.