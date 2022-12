According to @SofascoreINT this is the worst-rated team from the 2022 World Cup in Qatar:

Two @Socceroos players in the XI. Harsh.

GK - É.Mendy

LB - Bereszyński

CB - Diallo

CB - Glik

RB - Dest

DM - Hwang

CM - Irvine

LW - R.Vargas

RW - Leckie

CF - L.Martínez

CF - Ronaldo pic.twitter.com/kk6W3SBIx0