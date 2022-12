Jako kdyby to měl někde napsané: na poslední pokus to konečně vyjde, ale bude to drama až do konce. Hvězdný Lionel Messi pozlatil napínavou misi v Kataru a do privátní sbírky přidal nejcennější trofej, která mu až do pětatřiceti chyběla. Jeden z nejslavnějších fotbalistů všech dob už v očích Argentinců nemusí kulhat za legendárním Diegem Maradonou: mistrovství světa vyhráli oba. Messi nastřílel sedm gólů a na další tři nahrál, ve finále 26. zápasem na MS překonal historický rekord Lothara Matthäuse a povedený měsíc orámoval cenou pro nejlepšího hráče turnaje.