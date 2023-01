Sedmatřicetiletý Ronaldo přišel do an-Nasru na konci prosince, kdy podepsal smlouvu do roku 2025 s ročním příjmem 200 milionů eur (asi 4,8 miliardy korun). Dalších 200 milionů měl podle médií dostat jako ambasador saúdskoarabské kandidatury, to ale klub popřel.