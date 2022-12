Při Messiho brance totiž byli na hřišti dva argentinští náhradníci a jak uvedl deník L'Équipe, v takovém případě by gól platit neměl. Vznikla dokonce petice za opakování finále, kterou podle agentury Reuters dosud podepsalo 220 tisíc lidí.

"Francouzi nezmínili tuhle fotku, kde můžete vidět, že ve chvíli, kdy Mbappé dává gól, je na hřišti sedm náhradníků," uvedl Marciniak. "Zápas to nijak neovlivnilo. Je to jen hledání výmluv, nijak mě to netrápí," přidal polský sudí.